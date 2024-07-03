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Третья гибридная мировая война. Возможные сценарии (Myśl Polska, Польша)

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Порванный американский флаг
Порванный американский флаг.
Источник изображения: © AP Photo / Paul Sancya

MP: США попытаются сохранить лицо на Украине при фактической победе России

После Афганистана США не могут позволить себе потерять лицо на Украине, пишет MP. Киев победить не в состоянии, а это значит, что Америка вынуждена будет либо капитулировать, либо начать ядерную войну. Оба варианта Вашингтону не по душе, поэтому он сделает ставку на один из промежуточных сценариев.

Наблюдатели и эксперты из разных уголков мира в целом сходятся во мнении, что после Афганистана, Ирака, Вьетнама и т. д. США больше не могут позволить себе потерять лицо — на этот раз на Украине или в Палестине. Сейчас любой трезвомыслящий аналитик понимает, что украинские военные победить в этом конфликте уже не в состоянии, а это означает, что США оказались в ситуации, когда у них на выбор остается лишь два крайних и при этом нерациональных решения: либо капитулировать, либо начать мировую ядерную войну.

Если же Потомакской элите все-таки не по душе вариант мировой ядерной войны и уничтожения человечества, и при этом она не в состоянии смириться с официальным переходом на уровень второстепенной державы, у нее остается еще несколько промежуточных сценариев.

Неизбежное отступление

Если исходить из того, что для спасения имиджа и авторитета США должны, прежде всего, сохранить лицо, чтобы еще на какое-то время удержать от падения изрядно зашатавшийся доллар, у них, кроме указанных крайних, есть еще два выхода. Во-первых, они могут смириться с неизбежным отступлением от Днепра, и тогда рассмотреть возможность переброски своих сил на другой военный театр (Восточная Азия, Сахельская Африка, Центральная Азия, Кавказ, Палестина, Сирия), чтобы отвлечь внимание мира от Украины на другое направление. Впрочем, и там у них очень быстро иссякнут силы — по тем же экономическим причинам. В ходе конфликта на Украине стало очевидно, что возможности США в области производства вооружений весьма ограничены. Впрочем, этот сценарий не отвечает интересам ни России, ни Китая, ни Ирана, ни других игроков. Возможно, он был бы приемлем для Сахельской Африки, принадлежащей к т.н. "далекому миру".

Новое Переяславское соглашение

Имеется и другой сценарий: США вместе с Россией и Китаем решают пойти на Украине на компромисс, который спасет лицо каждой из сторон при фактической победе России. Тогда Россия сохраняет за собой уже занятые ею территории примерно по актуальной линии боевого соприкосновения, одновременно в Киеве формируется новое правительство, готовое к какому-то новому "Переяславскому соглашению" с Россией. При этом предсказуемо происходит "бунт" националистической Восточной Галиции, русинского Закарпатья и румыноязычных земель Буковины, что вылилось бы в присоединение первых двух провинций в качестве сепаратистских государств к ЕС и НАТО. Что касается Буковины (а также Молдавии без Приднестровья), то можно рассматривать сценарий присоединения их к Румынии, а значит, к ЕС и НАТО). Эти территории нынешней Западной Украины конечно же, станут экономическим балластом на периферии ЕС, но тут уже ничего не поделаешь: если заварил кашу, придется ее расхлебывать, какой бы несъедобной она не оказалась. Такой сценарий спасет лицо западного блока, поскольку в этом случае он формально расширится на Восток. Можно предположить, что общественное мнение Приднестровской Украины в итоге смирится с новым "Переяславским соглашением". Этому будет способствовать депрессивное состояние тамошнего социума и трансляция нарративов об огромных масштабах демографических потерь, совершенно бессмысленно понесенных с 2014 года в результате манипулирования сознанием украинцев в интересах гегемонии США и вызванного безответственной политикой элит экономического хаоса. Это немного похоже на ситуацию в Японии или Германии после их поражения 1945 года... Люди начнут спрашивать себя: "Зачем нам все это нужно? Зачем наши дурацкие элиты и наши циничные олигархи втянули нас в это болото со своим "Евромайданом", который был затеян в интересах США?".

Китайский противовес

В случае реализации первого сценария тотальной войны Востока с Западом Польша вместе с Украиной станут "естественным щитом" против российского ядерного оружия. Во-вторых, и в-третьих, Польша, наряду с Украиной, станет периферийной провинцией уже явно европейской (особенно немецкой!) экономики, а значит, в новом раскладе мировых сил они станут странами "с мизерной ценностью", а значит останутся без инвестиций, разве что — и это очередной региональный сценарий — в Варшаве и/или в Киеве к власти придут политики типа Роберта Фицо в Словакии, Виктора Орбана в Венгрии или Александра Лукашенко в Белоруссии, которые смогут понять, что на фоне постепенного ухода США с местной европейской или даже с глобальной сцены, единственная возможность противодействовать растущему влиянию "единой" России в регионе — это заключить для противовеса стратегический союз с Китаем, а также с Ираном, Турцией и другими "нейтральными" или растущими региональными державами. Тогда Польша, как Белоруссия и Украина, станет "мостом" для китайского бизнеса, спасающей (в собственных интересах) европейскую экономику, разрушенную нынешними ценами на энергоносители и войнами в интересах США. Это позволит разрядить напряженность в отношениях с Россией, которая, признав реальную расстановку сил, вынуждена будет принять свою роль стратегической державы "второй лиги".

Кибернетическая социализация

Конечно, то, что я здесь пишу, имеет смысл в том случае, если изрядно уставший монополистический и глобальный капитализм еще какое-то время сохранит свою власть в России, Турции и т.д. Потому что если дело дойдет до "революции", направленной на построение новой плановой экономики и новой, "кибернетической" формы социализации стратегических средств производства и товарообмена (а такие тенденции, ориентированные на реиндустриализацию развитых стран, вновь становятся заметными и в России, и на Западе, и вообще в мире, особенно среди молодежи), тогда возникнет совсем другой мировой порядок, основанный на принципах взаимного сотрудничества и "победы без проигравших". Этих событий, вероятно, нам придется еще подождать, но все же предлагаю закончить эту статью традиционным польским лозунгом довоенных левых: "Свободные со свободными! Равные с равными!"

Автор: Бруно Дрвенский (Bruno Drwęski)

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