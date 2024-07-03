NDTV: в 2028 году Индия начнет развертывание орбитальной станции

В 2028 году Индия начнет развертывание собственной околоземной орбитальной станции. Об этом со ссылкой на главу Индийской организации космических исследований Шридхара Паникера Сомнатха сообщает телеканал NDTV.

«В 2028 году мы приступим к запуску [на ракете Launch Vehicle Mark-3 (LVM3)] первого модуля», — заявил он.

Руководитель Индийской организации космических исследований добавил, что примерно до 2035 года управление околоземной станцией будет осуществляться в роботизированном режиме.

В феврале ТАСС со ссылкой на госминистра Джитендра Сингха, отвечающего в индийском правительстве за атомную и космическую отрасли, сообщил, что Индия в третьем квартале 2024 года запланировала отправить в космос человекоподобного робота.

Глава Индийской организации космических исследований на церемонии вручения премии фонда Adi Sankara Trust заявил, что Индия планирует в 2025 году отправить в космос корабль с человеком.