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ЦАМТО

ВВС Таиланда получили первый легкий боевой самолет AT-6E "Вольверин"

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Демонстратор AT-6E
Демонстратор AT-6E.
Источник изображения: thedrive

ЦАМТО, 2 июля. Компания Thai Aviation Industries (TAI) передала Военно-воздушным силам Таиланда первый легкий боевой самолет AT-6E "Вольверин" (Wolverine).

Как сообщает Aagth1.blogspot.com, 19 июня представители ВВС Таиланда проинспектировали ход выполнения работ над самолетами AT-6TH с серийными номерами "41101" и "41102" в цеху окончательной сборки в районе Тахли (провинция Накхонсаван) компании Thai Aviation Industries, а на днях первый из них был передан 411-й эскадрилье 41-го авиакрыла на базе ВВС в Чианг Май.

Как сообщал ЦАМТО, 14 ноября 2021 года командование ВВС Таиланда заключило с американской компанией Textron Aviation Defense (подразделение Textron Inc.) контракт на поставку 8 легких боевых самолетов AT-6E "Вольверин", наземного вспомогательного оборудования, запасных частей и обучение личного состава. Стоимость заказа составила 4,314 млрд. бат (143,4 млн. долл.). Согласно условиям контракта, работы будут выполняться на предприятии Textron Aviation в Уичито (шт.Канзас).

Таким образом, ВВС Таиланда стали первым зарубежным заказчиком американского легкого штурмовика, который в Таиланде получил обозначение AT-6TH. AT-6 предназначены для выполнения широкого спектра задач, включая обеспечение безопасности границ, борьбу с контрабандой и незаконным оборотом наркотиков. Новые самолеты заменят устаревшие L-39 "Альбатрос".

Министерство обороны США 29 августа 2023 года объявило о подписании командованием ВВС США с компанией Textron Aviation Inc. контракта на поставку компонентов для самолетов AT-6, которые не были включены в базовый контракт на прямую коммерческую продажу этих легких боевых самолетов ВВС Таиланда. Стоимость контракта, финансирование которого осуществляется, в т.ч. в рамках программы "Иностранные военные продажи", составила 12,466 млн. долл.

Американская компания заявила, что контракт будет способствовать росту возможностей аэрокосмической промышленности Таиланда в соответствии с 10-летним планом развития ВВС Таиланда и стратегией развития ОПК S-Curve 11. В заявлении было указано, что AT-6 будут приняты на вооружение ВВС Таиланда в 2024 году. Они войдут в состав 411 эскадрильи 41-го авиакрыла, размещенного на авиабазе "Чианг Мэй".

В ноябре 2022 года Textron направила самолет-демонстратор AT-6E с регистрационным номером N610AT в Школу летной подготовки ВВС Таиланда (авиабаза Кампхенг Саен) для тестирования интеграции различных систем.

Обучение тайских специалистов обслуживанию самолетов началось в Таиланде в 2023 году. Как и предполагалось при заключении контракта, подготовка пилотов AT-6 началась в США, начиная с 2024 года. Тайские ВВС 25 марта 2024 года в своих социальных сетях опубликовали серию изображений тренировочного полета AT-6TH с серийным номером 41103 (американский регистрационный номер N2790B) в США (Уичито, штат Канзас). Курс подготовки восьми тайских пилотов-инструкторов осуществлялся компанией Textron Aviation Defense в Уичито с 12 февраля по 15 мая 2024 года.

Также напомним, что в сентябре 2020 года командование ВВС Таиланда заключило с Textron Aviation Defense контракт стоимостью 162 млн. долл. на поставку 12 учебно-тренировочных самолетов T-6C "Тексан-2" (тайское обозначение T-6TH), вспомогательного оборудования и услуг. Унификация T-6C с AT-6E "Вольверин" составляет около 85%, что упростит эксплуатацию, а также снизит затраты на обслуживание и поставку запасных частей. Предполагалось, что первые два самолета выполнят перелет в Таиланд из США, а остальные будут собраны из машинокомплектов на мощностях тайского ОПК.

Первая пара T-6C прибыла в международный аэропорт Чиангмай в Таиланде 12 ноября 2022 года. Официальная церемония принятия на вооружение ВВС Таиланда всех 12 самолетов состоялась на авиабазе "Кампхаенг Саен" (пров.Накхонпатхом) к северо-востоку от Бангкока 22 августа 2023 года.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Таиланд
Продукция
L-39
Т-6 Texan-II
Компании
TAI
Textron
Проекты
2020-й год
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