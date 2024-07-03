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ТАСС

Reuters: ФРГ и Польша обсудят усиление присутствия сил НАТО на восточном фланге альянса

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Военнослужащие Бундесвера
Военнослужащие Бундесвера.
Источник изображения: belvpo.com

Берлин и Варшава также заявили, что намерены углублять сотрудничество на правительственном уровне для оказания военной помощи Украине

ЛОНДОН, 2 июля. /ТАСС/. Германия и Польша намерены обсудить возможность усиления присутствия сил Североатлантического альянса на восточном фланге НАТО в связи с якобы имеющейся угрозой со стороны России. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на попавший в его распоряжение совместный план действий двух стран.

"Мы будем работать над тем, чтобы обеспечить политическое единство среди стран Североатлантического альянса и оптимальное присутствие союзников из Северной Америки в Европе, включая ее восточный фланг", - приводит агентство выдержки из документа.

Берлин и Варшава также заявили, что намерены углублять сотрудничество на правительственном уровне для оказания военной помощи Украине, в том числе касающейся ремонта и обслуживания танков Leopard 2. Польская сторона отдельно отметила, что рассматривает возможность присоединиться к общеевропейской системе противовоздушной обороны "Небесный щит" (European Sky Shield Initiative, ESSI), которую в 2022 году предложила создать Германия.

Информация о совместных планах двух стран появилась на фоне визита канцлера Германии Олафа Шольца в Варшаву, в ходе которого он встретился с польским премьер-министром Дональдом Туском и принял участие в межправительственных консультациях ФРГ и Польши. 

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Страны
Германия
Польша
Россия
Украина
Продукция
Leopard-2
Проекты
NATO
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