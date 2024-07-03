Командир "Ахмата" спрогнозировал сроки завершения спецоперации

Генерал Алаудинов спрогнозировал завершение СВО осенью 2024 года

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Украинский конфликт завершится победой России осенью 2024 года, выразил свое мнение заместитель начальника главного управления по военно-политической работе Минобороны России, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов в эфире программы "Время покажет".

"Я больше, чем уверен, что в этом году, осенью мы СВО завершим", — сказал он.

Алаудинов добавил, что об этом знает и противник.

Владимир Зеленский же сбежит с территории Украины, уверен командир "Ахмата".

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна добьется победы в конфликте.