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Ледокол "Евпатий Коловрат" передали военным

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Вспомогательный дизель-электрический ледокол "Евпатий Коловрат" проекта 21180М передан ВМФ России. Об этом сообщает Sudostroenie.info со ссылкой на представителей конструкторского бюро "Вымпел", которое является разработчиком проекта.

Ледокол "Евпатий Коловрат" – это облегченная версия проекта 21180 (на данный момент построено единственное судно этого типа – "Илья Муромец").

Ледокол "Евпатий Коловрат"

Минобороны РФ


Ходовые испытания "Евпатия Коловрата", построенного петербургской фирмой "Алмаз" для Тихоокеанского флота, стартовали в середине декабря 2022 года. В июле 2023 года судно прибыло на Камчатку.

В начале февраля 2024 года в Минобороны сообщили, что ввод ледокола в эксплуатацию запланирован до конца первой половины года.

Суда проекта 21180М предназначены для самостоятельной проводки кораблей и судов в ледовых условиях с выполнением всех видов ледокольных работ, буксирного обеспечения, доставки грузов к удаленным районам базирования, оказания помощи судам, терпящим бедствие.

Полное водоизмещение ледокола проекта 21180М – 4080 тонн, длина корпуса – 82 метра, ширина – 19 метров, осадка – 4,6 метра. Скорость – до 14 узлов, дальность плавания – 7600 миль, автономность – 30 суток. Экипаж – 28 человек. Может преодолевать льды толщиной до 1 метра со скоростью 2 узла.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
21180
21180М
ТОФ
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