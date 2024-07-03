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ИноСМИ

Новая российская планирующая бомба массой 3,3 тонны увеличивает разрушительный потенциал авиаударов по Украине (Business Insider, Германия)

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Производство авиационных бомб ФАБ
Производство авиационных бомб ФАБ.
Источник изображения: © Минобороны РФ

BI: ФАБ-3000 усилила разрушительный потенциал российских авиаударов по ВСУ

В июне российские силы впервые применили на Украине авиабомбу, которая изменит ситуацию на поле боя, пишет BI. Речь идет о ФАБ-3000. Этот боеприпас усилит разрушительный потенциал российских авиаударов по ВСУ.

Ставрос Атламазоглу (Stavros Atlamazoglou)

ВКС России используют на Украине новый боеприпас, который может изменить ситуацию на местах.

В июне российская авиация впервые применила планирующую бомбу ФАБ-3000 М-54. При весе свыше трех тонн этот боеприпас может оказаться весьма разрушительным для украинских военных и гражданских целей (российские войска регулярно наносят прицельные удары по военным целям и инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи, но никогда – по жилым домам и социальным объектам. – Прим. ИноСМИ). Украинские СМИ сообщили об использовании планирующей бомбы против мест сосредоточения ВСУ в Харьковской области на востоке страны.

Хотя сама бомбардировка, по-видимому, оказалась неточной, разрушительная мощь ФАБ-3000 М-54 такова, что, даже не поражая конкретных целей, боеприпасы могут оказаться смертельными из-за обширного радиуса поражения. Тот факт, что эта планирующая бомба сбрасывается вне зоны действия украинской ПВО, делает боеприпас еще опаснее.

“Российские силы впервые применили новую бомбу ФАБ-3000 М-54 с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК) для удара по украинским позициям в Харьковской области. Это представляет собой для России новые возможности с высоким потенциалом уничтожения, если российские войска смогут и дальше беспрепятственно его использовать”, — оценил Институт изучения войны в недавнем оперативном докладе.

Представители ВВС Украины, однако, отметили, что не могут дать окончательную оценку того, какой именно тип боеприпасов использовали ВКС России.

ФАБ-3000 М-54 представляет собой обычную бомбу, которую можно преобразовать в планирующий боеприпас установкой унифицированного модуля планирования и коррекции.

В марте российские чиновники впервые заявили о начале серийного производства ФАБ-3000 М-54. Ранее у российских военных возникли сложности с установкой тяжелого боеприпаса на тактические самолеты. Однако похоже, что российские специалисты все же нашли решение.

“То обстоятельство, что российские войска выяснили, как запускать ФАБ-3000, — значительное достижение, которое увеличит разрушительный потенциал непрекращающихся атак России против украинских сил и инфраструктуры с применением планирующих бомб”, — добавил Институт изучения войны.

В продолжающемся конфликте ВКС России все чаще опираются на управляемые и неуправляемые планирующие бомбы для поражения украинских целей. Эти боеприпасы сбрасываются с большого расстояния и летят либо планируют к целям, тогда как сам бомбардировщик остается в безопасности вне зоны действия ПВО противника.

“Российские силы уже расширили использование управляемых и неуправляемых планирующих бомб против Украины, особенно в Харьковской области, что привело к разрушительному эффекту, и если российские войска смогут нанести массированное заградительное бомбометание ФАБ-3000 (или даже более тяжелых управляемых планирующих бомб), они смогут нанести еще более масштабный ущерб украинским передовым позициям и ключевой инфраструктуре”, — подытожил Институт изучения войны.

Достижения ВКС России

По большому счету ВКС России смотрятся в конфликте не самым убедительным образом. Что касается превосходства в воздухе, то российская авиация, пусть и более многочисленная, и более совершенная технически, так и не взяла небо под свой контроль. Украинские летчики оказывают стойкое сопротивление, а на поле боя слишком много зенитных систем любой дальности.

Что же касается стратегических ударов, то дела обстоят лишь немногим лучше. Однако используя сочетание оружия, применяемого вне досягаемости средств поражения, и планирующих боеприпасов, российские самолеты наносят удары по ключевым звеньям инфраструктуры Украины и городским центрам (пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что российская армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям. – Прим. ИноСМИ).

Однако сомнительное качество боеприпасов в сочетании с по-прежнему мощной, пусть и истощенной украинской противовоздушной обороной привело к тому, что эти удары не оказали на ход конфликта того влияния, какого хотелось бы Кремлю.

Наконец, с точки зрения непосредственной поддержки с воздуха российские ВКС добились большего, но их эффективность по-прежнему далека от того, чтобы в корне изменить ситуацию на поле боя.

С помощью штурмовиков и вертолетов российским военным удалось добиться тактического превосходства в отдельные моменты и на отдельных участках линии фронта. Но кроме дополнительных потерь ВСУ российская тактическая авиация в целом ничего не добилась.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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