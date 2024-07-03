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ЦАМТО

Италия утвердила планы по передаче Украине второго ЗРК SAMP/T

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Eurosam SAMP/T c ракетами Aster 30
Пусковая установка зенитной ракетной системы Eurosam SAMP/T c зенитными управляемыми ракетами Aster 30 ВВС Сингапура.
Источник изображения: Кадр из видео ВВС Сингапура (via www.defensenews.com )

ЦАМТО, 2 июля. Министр обороны Италии Гвидо Крозетто в ходе выступления перед парламентским комитетом по разведке объявил о решении поставить Украине ЗРК средней / большой дальности SAMP/T франко-итальянской разработки.

Как сообщает Armyrecognition.com, данное заявление было сделано в ходе обсуждения и одобрения предоставления киевскому режиму девятого пакета помощи, в который войдет вторая батарея ЗРК SAMP/T.

Слушания являются последним шагом перед публикацией девятого пакета помощи Украине в Официальном вестнике. Данный пакет является четвертым по счету, одобренным правительством во главе с Джорджей Мелони. Он, вероятнее всего, останется засекреченным для общественности, как и в предыдущих случаях. Заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что единственным известным аспектом пакета является предоставление второй батареи ПВО SAMP/T.

Как уже сообщал ЦАМТО, о том, что Италия отправит на Украину второй комплекс SAMP/T в ответ на настоятельные призывы Киева усилить защиту от российских ракетных ударов, стало известно в конце 2023 года. Позднее, 3 июня 2024 года, в интервью государственному телеканалу Rai министр иностранных дел Италии Антонио Таяни подтвердил, что в 2023 году Рим и Париж совместно поставили Украине первую систему SAMP/T, а новый (второй по счету) комплекс ПВО SAMP/T будет включен в девятый пакет помощи Украине, который в настоящее время готовит Италия.

А.Таяни не уточнил сроки передачи. Все предыдущие поставки держались в секрете, а точный список отправленного на Украину оружия правительство не раскрывало.

ЗРК SAMP/T предназначен для борьбы с крылатыми ракетами, самолетами, вертолетами и беспилотными летательными аппаратами, а также тактическими баллистическими ракетами. Он представляет собой мобильный наземный ЗРК, использующий разработанную компанией MBDA ракету "Астер-30" (в версии большой дальности). Двухступенчатая твердотопливная ЗУР массой 450 кг развивает скорость до 4,5М и может поражать цели на дальностях до 120 км и высотах от 50 м до 20 км.

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Страны
Италия
Украина
Компании
Leonardo
MBDA
Проекты
Aster ЗУР
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