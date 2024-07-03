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ТАСС

Борисов утвердил генеральный график создания Российской орбитальной станции

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Генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов
Генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов.
Источник изображения: Сергей Бобылев/ ТАСС

Развертывание станции на орбите планируется осуществить с 2027 по 2033 годы, сообщили в Роскосмосе

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов утвердил генеральный график создания перспективной Российской орбитальной станции. Как сообщили журналистам в пресс-службе госкорпорации, развертывание станции на орбите планируется осуществить с 2027 по 2033 годы.

"Юрий Борисов утвердил генеральный график создания Российской орбитальной станции. Подписи под документом также поставили 19 генеральных директоров предприятий основной кооперации", - говорится в сообщении Роскосмоса.

Отмечается, что первым планируется запустить научно-энергетический модуль (НЭМ) - его запуск намечен на 2027 год. Также до 2030 года планируется запустить универсально-узловой, шлюзовой и базовый модули - вместе с НЭМ они составят ядро станции.

"На втором этапе в период с 2031 по 2033 годы планируется расширение станции путем стыковки двух целевых модулей (ЦМ1 и ЦМ2)", - добавили в госкорпорации. Запланированная стоимость проекта - 608,9 млрд рублей.

О Российской орбитальной станции

Идея о создании Россией собственной орбитальной станции была озвучена в апреле 2021 года. В октябре прошлого года Борисов сообщил, что стоимость станции оценена в 609 млрд рублей до 2032 года, из них 150 млрд планируется потратить в первые три года. По его словам, проект открыт для международного сотрудничества - странам Африки и БРИКС сделано предложение поучаствовать в создании станции.

Создание РОС позволит обеспечить непрерывное продолжение пилотируемой программы РФ с учетом выхода из проекта Международной космической станции, решать задачи научно-технического развития, народного хозяйства и госбезопасности, которые на МКС нельзя осуществлять в силу технологических ограничений и международных соглашений. Станция поможет повысить конкурентоспособность российских пилотируемых комплексов, а также отрабатывать перспективные космические технологии. 

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Борисов Юрий
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