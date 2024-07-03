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ТАСС

Кожевников сообщил о помощи ИИ при создании Российской орбитальной станции

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Владимир Кожевников
Владимир Кожевников.
Источник изображения: Ракетно-космическая корпорация "Энергия"

Главный конструктор РОС Владимир Кожевников отметил, что эта технология очень быстро развивается

Технологии искусственного интеллекта будут задействованы в создании перспективной Российской орбитальной станции (РОС), но основной массив работ будет выполнен людьми, заявил заместитель генерального конструктора Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" (входит в Роскосмос), главный конструктор РОС Владимир Кожевников.

"Искусственный интеллект - вещь развивающаяся, быстро развивающаяся. Будем использовать в поддержку, но в основном, конечно, своими мозгами будем работать", - сказал Кожевников в эфире "России-24".

Ранее во вторник глава Роскосмоса Юрий Борисов утвердил генеральный график создания РОС. Так, в 2027 году планируется запустить научно-энергетический модуль, а до 2030 года - еще три модуля: универсально-узловой, шлюзовой и базовый. С 2031-го по 2033-й станция будет расширена с помощью еще двух целевых модулей. Также были подписаны контракты на создание самой станции и космического комплекса с пилотируемым транспортным кораблем нового поколения и тяжелой ракетой-носителем "Ангара", который будет ее обслуживать.

Утвержденный генеральный график создания РОС включает в себя летные испытания нового корабля, создание ракет-носителей и объектов наземной инфраструктуры, а также работы научных институтов отрасли по сопровождению

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
AI
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