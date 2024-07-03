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ТАСС

Страны Запада пообещали выделить $675 млн на покупку оружия на Украине

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Цех завода, входящего в состав ГК "Укроборонпром"
Цех завода, входящего в состав ГК "Укроборонпром".
Источник изображения: © ukroboronprom.com.ua

Советник министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Юрий Сак заявил, что оборонно-промышленный комплекс страны способен производить намного больше, чем власти могут закупить самостоятельно

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Запад пообещал выделить $675 млн, чтобы закупить оружие у украинских производителей, которое затем передадут вооруженным силам страны. Об этом сообщил советник министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Юрий Сак.

По его утверждению, украинский оборонно-промышленный комплекс способен производить намного больше, чем власти страны могут закупить самостоятельно. По этой причине, продолжил Сак, Киев хочет, чтобы на эти цели деньги выделил Запад: в частности, это уже пообещали сделать Дания, Канада и Нидерланды.

"Общая сумма [подтвержденных обещаний Запада] на сегодняшний день - уже $675 млн. И, конечно, общая цель <...> - это провести глобальную фандрайзинговую кампанию и собрать $10 млрд, потому что именно столько не хватает для того, чтобы нагрузить наши [украинские] производственные мощности так, как они способны это делать", - сказал он в эфире украинского национального телемарафона.

На 2024 год на Украине запланирован дефицит бюджета в размере $43,9 млрд. Большую часть дефицита власти рассчитывают покрыть за счет помощи Запада. Глава Минфина Украины Сергей Марченко заявлял, что бюджет ежемесячно нуждается в $3 млрд поступлений от партнеров. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи происходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться, властям страны необходимо "развивать внутренние ресурсы для самофинансирования". На этом фоне в последнее время на Украине обсуждается вопрос неизбежности значительного повышения налогов и сокращения социальных расходов. 

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Страны
Дания
Канада
Нидерланды
Украина
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