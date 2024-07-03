Нацгвардия Украины получила первую партию новых ББМ «собственного» производства

Источник изображения: topwar.ru

Национальная гвардия Украины получила первую партию новых бронешин «Новатор-2» (Nowator 2 или Kamrat-M). Разработчиком бронемашины является зарегистрированная в Киеве украинская частная компания «Украинская бронетехника» (Ukrainian Bronetechnika), известная на Западе как Ukrainian Armor. Впервые опытный образец машины был представлен руководству Нацгвардии Украины в 2017 году, а в ноябре 2019 года ВСУ получили первые 40 бронемашин «Новатор».

Как стало известно польскому интернет-изданию WP Tech, которое и сообщает об этой поставке, по крайней мере шесть единиц новых бронемашин поступили на вооружение Национальной гвардии Украины. Автор материала особо отмечает, что это именно автомобиль отечественного производства, а не очередная помощь Запада. Правда, в этом заявлении очень много лукавства.

Источник изображения: topwar.ru

Это было желание войск, это то, что нужно солдатам сегодня

— не без пафоса прокомментировал в соцсетях передачу спецслужбе на деле очень небольшой партии бронемашин заместитель командующего Национальной гвардией Украины Александр Билоус (Белоус).

На Западе бронеавтомобиль украинского производства «Новатор 2» впервые был представлен на выставке MSPO в Кельце в прошлом году. Новая версия машины на колесном шасси американского полноприводного пикапа Ford F550 получила усиленную броню из стали Armox и бронированные окна толщиной 5 мм, а также противоминную защиту, Правда, все эти улучшения привели к значительному увеличению веса этого фактически модернизированного для боевого применения путем наваривания стальной защиты и установки оружия гражданского пикапа. В новой модификации «Новатор 2» весит без малого десять тонн (9660 кг), что на две тонны больше, чем его предшественник. Его грузоподъемность также увеличена до 3340 кг.

Источник изображения: topwar.ru

Хотя основной задачей «Новатора 2» является перевозка до 10 человек экипажа, машина также способна поражать наземные цели. За это отвечает крупнокалиберный пулемет NSWT kal. 12,7 мм (иностранное название советского 12,7-мм крупнокалиберного пулемета НСВ «Утёс») или его аналог КТ-12,7 украинского производства. Кроме того, в первоначальной модификации на машину была возможна установка в открытом кузове ПТРК «Стугна-П». Это то немногое, что есть именно украинского в машине — данный противотанковый комплекс разработан Киевским ГК КБ «Луч».

Производитель, как сообщает украинский военный портал, также рассматривает возможность установки купола для электронной боевой системы на транспортном средстве. Однако неизвестно, была ли эта технология передана западными партнерами Украине, сообщает польское издание.

Источник изображения: topwar.ru

В последнее время в Киеве все чаще заявляют о планах создания совместно с западными оборонными компаниями на территории страны заводов по производству вооружений, военной техники и даже боеприпасов. Пока что о том, что такое СП совместно с «Укроборонпромом» уже действует, правда, пока что занимаясь исключительно ремонтом западной бронетехники, объявил крупный немецкий военно-промышленный концерн Rheinmetall AG. О планах по запуску выпуска снарядов натовского калибра на Украине недавно заявил представитель американской оборонной компании Northrop Grumman.

Пока что локализация собственного производства военной продукции на Украине сводится в основном к доработке под боевое применение, как в случае с ББМ «Новатор», поставленных Западом основных компонентов. Причем «Новатор» - это, скорее, эвакуациоонно-десантная машина.

Крупносерийное производство затруднено многими объективными причинами. Среди них утраченные за годы «независимости» технологии, инженерный состав и производственные мощности, которые еще и продолжают добивать высокоточным оружием ВС РФ. Кроме того, по причине тотальной мобилизации, на украинских предприятиях все более остро ощущается дефицит кадров. Да и со стабильным электроснабжением, необходимым для стабильной работы крупных предприятий, дела в стране обстоят все хуже. Но лишний раз попариться, конечно, украинцы не могут.