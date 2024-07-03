Точный расчет: как артиллеристы поразили «Абрамс» снарядом «Краснополь»

Американский танк был уничтожен с первого выстрела

Уничтожение американского танка «Абрамс» одним выстрелом высокоточного снаряда «Краснополь» — случай далеко не рядовой. Именно так была подбита вражеская машина на авдеевском направлении. С задачей блестяще справились артиллеристы Центрального военного округа. Как это было, корреспонденту «Известий» рассказал расчет самоходного орудия группировки «Центр».

«Вышли и отработали»

Корректируемые снаряды «Краснополь» — один из самых современных видов боеприпасов нашей артиллерии. Ранее наведение на цель осуществлял разведчик на земле, но в ходе специальной военной операции наша промышленность быстро освоила выпуск беспилотников, которые также могут наводить «Краснополь» на цель. Таким образом, связка из БПЛА и самоходной артиллерии позволяет уверенно уничтожать объекты, притом что и оператор летательного аппарата, и орудие находятся относительно далеко от линии боевого соприкосновения. Ну а мощности 152-мм снаряда при близком или прямом попадании с избытком хватает для уничтожения практически любых возможных целей на поле боя, включая и танки.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

Во время боевой работы расчет самоходной гаубицы получает только необходимые данные, и о результатах стрельбы узнает уже после выполнения задачи. Такая особенность дальнобойной артиллерии давно стала частью военных будней, и те, кто ведет огонь чаще всего, узнают о результатах последними.

— Получили цели для снаряда «Краснополь». Я ввел установку на снаряд — и всё, вышли и отработали. Первым выстрелом сразу попали, — рассказывает заряжающий с позывным Ержик. В случае работы с корректируемыми снарядами он же готовит их к применению и вводит данные в систему управления. По словам Ержика, на современных снарядах это очень простая операция, занимает немного времени и не требует долгого обучения. Он рассказывает, что количество корректируемых снарядов постоянно увеличивается и сейчас их применяют почти каждый день, если позволяет погода.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

Ержик родом из Алтайского края, ему 28 лет, в артиллерии он с 2016 года.

— Срочную службу отслужил в Москве, там на параде шагал на Красной площади, потом выбрал себе место и подписал контракт. И всё, отдаю долг Родине, — рассказывает Ержик.

На бронежилете у него интересный нож, глядя на который ожидаешь услышать какую-то историю, связанную с традиционными охотничьими ножами. Но оказывается, что этот предмет имеет совсем другое происхождение.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

— У меня был день рождения, и мы в тот день перекатывались с другого направления на это. И во время боевого марша, конечно, не отпразднуешь, все в работе. И в это время командир батареи пришел и подарил мне нож. Не именной, но для меня очень ценный подарок, — рассказывает Ержик.

Дружный расчет

Расчет работает вместе с начала специальной военной операции, и, кроме того, все имеют за спиной длительный опыт службы и подготовку.

— Почти всю СВО работаем вместе. Сначала был заряжающим, потом отучился на наводчика. Отношения отличные, все мы друзья здесь, все друг за друга, — рассказывает наводчик Кот.

Молодой человек родом из Кемеровской области ждал призыва по мобилизации, а когда не получил повестку, то пошел на службу добровольцем. Уже в Донбассе, увидев, как тяжело жить гражданским на линии фронта, бойцы решили помогать мирным жителям.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

— К нам приходит продовольствие, мы отвозим в ближайшие деревни, раздаем детям и старикам, — рассказывает Кот.

Командир орудия Пахом говорит, что «Абрамс» — далеко не первый из ряда бронетехники, уничтоженной его расчетом. Уже получая задачу на применение высокоточного снаряда, он понимал, что речь идет о цели высокой ценности.

— После поражения цели нам просто сказали, что был танк. А на следующий день пришло подтверждение, что уничтожен «Абрамс». Все понимают, что если пришла задача на «Краснополь», то надо работать максимально быстро, — рассказывает Пахом. Он в армии с 2014 года, а командиром орудия стал в 2021-м. В этой должности и встретил начало специальной военной операции.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

Самоходные орудия стоят в районе ожидания не только в капонирах, но и прикрытые сверху маскировкой и защитой от дронов. Почти все машины обшиты экранами из промышленной транспортерной ленты, один из характерных признаков «донбасского тюнинга». Использовать шахтную и заводскую транспортерную ленту массово начали в 2014–2015 годах. Внутри она армирована стальными тросами и в определенной степени совмещает достоинства как противокумулятивных решеток, так и дополнительных экранов.

Наступление на авдеевском направлении продолжается, и пока мы записываем рассказ о поражении «Абрамса», слышно, как выезжают на позиции дежурные боевые машины. Преимущество в артиллерии и плотности огня продолжает с каждым днем смещаться в нашу пользу. И, пока враг страдает от снарядного голода, наша артиллерия наращивает свои возможности.

Дмитрий Астрахань