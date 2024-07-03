Войти
Известия.ru

Российские специалисты полностью изучили устройство американской ракеты ATACMS

449
0
0
Источник изображения: Фото: TASS/Zuma

«РИА Новости»: российские специалисты полностью изучили взрыватель ракеты ATACMS

Российские специалисты изучили устройство американской ракеты ATACMS. Она имеет сложную конструкцию, рассказал 2 июля эксперт по работе с вооружением.

В частности, изучен сложный и многокомпонентный взрыватель ракеты.

«Данная боевая часть была разработана для противокорабельной ракеты, а в дальнейшем была установлена на ракету ATACMS. Мы произвели обезвреживание взрывателя. На нем установлен промежуточный детонатор», — рассказал эксперт.

Кроме того, вскрыли корпус взрывателя. Внутри находится сложный механизм с возможностью установок в зависимости от задач. По словам эксперта, взрыватель полностью изучен.

«Секретов в нем для нас не осталось никаких», — поделился собеседник «РИА Новости».

1 июля Россия впервые получила доступ к системе наведения и коррекции полета ATACMS. В распоряжении оказались боевые части ракеты. В системе наведения есть три лазерных кольцевых гироскопа, благодаря которым она удерживается на отстроенной баллистической траектории. Также в ней находится GPS-антенна, она корректирует на первичном и последнем участках баллистической траектории.

Военный эксперт Алексей Суконкин рассказал «Известиям», что изучение характеристик американской оперативно-тактической ракеты ATACMS даст возможность выявить критические возможности этого оружия. Смысл исследования заключается в том, чтобы найти критические данные и понять, «откуда и докуда мы можем влиять на ее полет, а где не можем», добавил он.


ATACMS — оперативно-тактическая баллистическая ракета, разработанная американской компанией Lockheed Martin. Ее можно запускать из реактивных систем залпового огня. Ее длина составляет 3,96 м, масса варьируется от 1320 до 1670 кг, размах крыльев — 1,4 м. Дальность ракеты составляет от 140 до 300 км.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Lockheed-Martin
Похожие новости
06.12.2006
Boeing хочет поставить в Индию авиатехнику на $15 млрд
15.11.2006
Израиль планирует закупить военно-транспортные самолеты С-130J
10.11.2006
Саудовская Аравия планирует закупить корабли береговой охраны LCS с комплексами ПВО "Иджис"
03.11.2006
Американские производители вооружений прогнозируют сокращение бюджета Пентагона
02.10.2006
Экраноплан - летящий над волной
23.09.2006
«Боинг» и «Локхид Мартин» создают «Объединенный пусковой альянс»
23.08.2006
Битва над Бомбеем
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.07 14:07
  • 2323
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 03.07 09:28
  • 1
О Балтийском флоте.
  • 03.07 09:18
  • 141
Эксперт считает, что авианосцы ВМФ РФ целесообразно использовать в Тихоокеанском флоте
  • 03.07 08:53
  • 1
Индия создаст ракету для доставки человека на Луну
  • 03.07 06:53
  • 524
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 03.07 04:45
  • 2732
Как насчёт юмористического раздела?
  • 03.07 02:11
  • 283
Космонавтика Илона Маска
  • 02.07 17:10
  • 1
«Вероятно, использовались для калибровки радара «Контейнер»: в немецкой прессе строят догадки относительно полёта российских самолётов Ту-142МК
  • 02.07 16:13
  • 0
Польско-украинская «дружба»
  • 02.07 15:58
  • 1
На стенде все было великолепно, но в воздухе начались неожиданные проблемы. ОАК впервые рассказала о трудностях с Superjet 100 (SSJ-New), оснащенным двигателями ПД-8
  • 02.07 09:00
  • 160
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 02.07 04:55
  • 2
Минобороны РФ показало боевую работу Су-30СМ ВКС
  • 02.07 04:27
  • 1
The Economist: Уже в августе на Украине может произойти дефолт
  • 02.07 04:18
  • 1
В польской прессе высказались о превосходстве российской экономики над западными
  • 01.07 19:28
  • 1
В России рассказали о применении дронов танкистами