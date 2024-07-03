Российские специалисты полностью изучили устройство американской ракеты ATACMS

«РИА Новости»: российские специалисты полностью изучили взрыватель ракеты ATACMS

Российские специалисты изучили устройство американской ракеты ATACMS. Она имеет сложную конструкцию, рассказал 2 июля эксперт по работе с вооружением.

В частности, изучен сложный и многокомпонентный взрыватель ракеты.

«Данная боевая часть была разработана для противокорабельной ракеты, а в дальнейшем была установлена на ракету ATACMS. Мы произвели обезвреживание взрывателя. На нем установлен промежуточный детонатор», — рассказал эксперт.

Кроме того, вскрыли корпус взрывателя. Внутри находится сложный механизм с возможностью установок в зависимости от задач. По словам эксперта, взрыватель полностью изучен.

«Секретов в нем для нас не осталось никаких», — поделился собеседник «РИА Новости».

1 июля Россия впервые получила доступ к системе наведения и коррекции полета ATACMS. В распоряжении оказались боевые части ракеты. В системе наведения есть три лазерных кольцевых гироскопа, благодаря которым она удерживается на отстроенной баллистической траектории. Также в ней находится GPS-антенна, она корректирует на первичном и последнем участках баллистической траектории.

Военный эксперт Алексей Суконкин рассказал «Известиям», что изучение характеристик американской оперативно-тактической ракеты ATACMS даст возможность выявить критические возможности этого оружия. Смысл исследования заключается в том, чтобы найти критические данные и понять, «откуда и докуда мы можем влиять на ее полет, а где не можем», добавил он.

ATACMS — оперативно-тактическая баллистическая ракета, разработанная американской компанией Lockheed Martin. Ее можно запускать из реактивных систем залпового огня. Ее длина составляет 3,96 м, масса варьируется от 1320 до 1670 кг, размах крыльев — 1,4 м. Дальность ракеты составляет от 140 до 300 км.