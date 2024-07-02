Все чаще слово «трейдинг» стало встречаться в лексиконе обычных людей, далеких от мира финансов. С приходом криптовалют рамки в инвестициях начали стираться.

Теперь не нужно быть Уорреном Баффетом или Джимом Саймонсом, чтобы зарабатывать хорошие деньги на торговле. Сегодня это может делать любой человек, имеющий необходимые знания и навыки. Криптовалюты для миллионов людей открыли доступ к заработку на колебаниях цены.

Сегодня, совместно с экспертами сайта https://cryptonisation.com, мы разберем, что такое торговля криптовалютой, как и где торговать криптовалютой, чем криптотрейдинг отличается от стандартного и еще много чего интересного.

Что такое криптотрейдинг?

Криптотрейдинг – это процесс покупки и продажи криптовалют с целью получения прибыли. Этот вид торговли схож с торговлей на традиционных финансовых рынках, таких как акции или форекс, но с использованием цифровых активов, например, биткоина, эфириума, соляны и других монет.

Заниматься трейдингом можно на криптобиржах, например, на Binance, OKX, ByBit и т.д. Важно, чтобы выбранная вами платформа предоставляла выгодные условия для торговли: умеренные комиссии, большой выбор монет, высокая ликвидность, удобный торговый терминал и т.д.

Какие виды торговли существуют

Основная суть трейдинга сводится к тому, чтобы открыть позицию по одной цене и закрыть по другой, более выгодной. При этом не обязательно ждать роста, можно заработать и на падении цены. Давайте рассмотрим основные способы заработка на трейдинге, которые предлагают большинство криптобирж.

Спотовая торговля – это самый простой и распространенный вид торговли. Здесь вы покупаете или продаете криптовалюту по текущей рыночной цене с немедленным расчетом. Например, вы покупаете BTC на спотовом рынке, и вы действительно получаете биткойн в свой кошелек сразу после завершения сделки.

Давайте разберем на примере: вы купили 1 BTC по цене $20 000, через неделю монета выросла и стоит уже $21 000. Продав биткойн, вы вернете свои $20 000 и сверху получите еще $1 000.

Деривативная торговля включает в себя торговлю финансовыми инструментами, которые основаны на стоимости криптовалюты, но сами не являются криптовалютой. В основном это фьючерсы и опционы.

Фьючерсы – это контракты на покупку или продажу криптовалюты в будущем по заранее согласованной цене. Вы можете зарабатывать как на росте (лонг), так и на падении (шорт) рынка. Давайте разберем механику лонга и шорта более подробно:

Лонг (длинная позиция): вы уверены, что цена биткоина, который, например, стоит $30,000, через неделю вырастет. Вы покупаете фьючерсный контракт на биткоин по текущей цене. Через неделю цена действительно поднялась до $35,000. Вы продаете контракт и зарабатываете $5,000;

Шорт (короткая позиция): вы думаете, что цена биткоина упадет. Биткоин сейчас стоит $30,000, и вы продаете фьючерсный контракт, подразумевая, что купите его дешевле в будущем. Через неделю цена упала до $25,000. Вы покупаете контракт по этой цене и зарабатываете тем самым $5,000 на разнице.

Опционы – это контракты, которые дают вам право, но не обязанность, купить или продать криптовалюту по определенной цене до определенной даты.

Колл-опцион (право купить): вы покупаете колл-опцион на биткойн с ценой исполнения $30,000, срок действия – неделя. Цена биткойна поднимается до $35,000. Вы используете опцион и покупаете биткойн за $30,000, а затем продаете его за $35,000, зарабатывая $5,000;

Пут-опцион (право продать): вы покупаете пут-опцион на биткойн с ценой исполнения $30,000, срок действия – один месяц. Цена биткойна падает до $25,000. Вы используете опцион и продаете биткойн за $30,000, хотя на рынке он стоит $25,000, зарабатывая $5,000 на разнице.

Маржинальная торговля позволяет торговать на заемные средства на спотовом рынке, что увеличивает вашу покупательную способность. Например, если у вас есть 1 биткоин, биржа может предоставить вам дополнительные средства, чтобы вы могли торговать, как если бы у вас было 2 биткойна. Однако это увеличивает и риски: если рынок двинется против вас, вы можете потерять больше, чем первоначально вложили. С маржинальной торговлей нужно быть особенно аккуратным.

Какие стратегии трейдинга существуют?

Торговых стратегий существует огромное количество, и каждый трейдер пытается создать что-то свое, уникальное. И все-таки давайте рассмотрим три самых распространенных из них:

Дневная торговля: трейдеры покупают и продают криптовалюту в течение одного дня, основываясь на краткосрочных изменениях цены. Это требует постоянного мониторинга рынка и быстрых реакций на изменения цен. Холдинг: эта стратегия заключается в покупке криптовалюты и долгосрочном удержании ее до достижения цели цены. Трейдеры, следующие этой стратегии, обычно верят в долгосрочный потенциал выбранной криптовалюты. Скальпинг: это стратегия, при которой трейдеры заключают большое количество сделок за короткий промежуток времени, зарабатывая на небольших изменениях цен. Скальперы обычно используют высокочастотные торговые алгоритмы и маржинальное кредитование для увеличения своих прибылей.

Каждая из стратегий имеет свои подводные камни, которые всплывают лишь при углубленном изучении. Трейдер, освоивший в совершенстве любую из этих стратегий, может зарабатывать хорошие деньги, но на это понадобятся годы и много нервов 🙂.

Правила грамотной торговли

Суровая статистика гласит, что если неподготовленный человек решит полезть в трейдинг, скорее всего от потеряет свой депозит. Чтобы не быть бритым хомяком, придерживайтесь этих нескольких советов о том, как торговать криптовалютой – это упростит вашу жизнь.

Д – Диверсификация

Не вкладывайте все средства в одну криптовалюту. Разделите инвестиции между несколькими активами, чтобы снизить риск потерь. Включите в портфель как более стабильные криптовалюты (например, биткоин, эфир), так и перспективные альткоины.

Риск Менеджмент

Устанавливайте стоп-лоссы и тейк-профиты, чтобы автоматически закрывать позиции при достижении определенного уровня убытка или прибыли. Не инвестируйте больше, чем можете позволить себе потерять. Определите для себя размер допустимого риска на каждую сделку.

Держите себя в руках

Избегайте импульсивных решений под влиянием страха или жадности. Следуйте заранее разработанной торговой стратегии. Записывайте свои сделки и анализируйте их, чтобы учиться на ошибках и улучшать свои навыки. Рынок любит холодную голову.

Грамотный анализ

Применяйте методы технического анализа для определения точек входа и выхода из позиций на основе исторических данных и графиков. Оценивайте фундаментальные показатели криптовалюты (разработчики, технологии, партнерства) для долгосрочного прогнозирования ее потенциала. Смотрите новости, финансовые показатели, ведь именно эти факторы напрямую влияют на котировки активов.

Заключение

В этой статье мы разобрали, где торговать криптовалютой, что такое торговля криптовалютой и как торговать криптовалютой. В отличие от традиционного финансового рынка, криптовалюта намного более волатильна. Сегодня всё может расти, а уже завтра цены могут лететь вниз без остановки. Торговля криптовалютой может принести хорошие деньги. Однако, прежде чем принять решение, держите в голове статистику: 98% новичков, когда-либо приходивших в эту сферу, так и не смогли сделать трейдинг постоянным источником заработка.