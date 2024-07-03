ВМС Италии реализовали опцион на строительство четвертой НАПЛ U212NFS

ЦАМТО, 2 июля. Европейская организация по сотрудничеству в области вооружений (OCCAR) реализовала опцион на строительство четвертой НАПЛ для ВМС Италии в рамках программы U212NFS (Near Future Submarine).

Как сообщила итальянская компания Fincantieri, общая стоимость заказа составляет около 500 млн. евро (535 млн. долл.), включая сопутствующую интегрированную логистическую поддержку и поддержку в процессе эксплуатации. Также реализованы другие опционы на поддержку технического обслуживания ранее законтрактованных подводных лодок.

Одновременно с подписанием соглашения о строительстве четвертой НАПЛ на предприятии Muggiano Shipyard (Специя) состоялась церемония резки первой стали для третьей подводной лодки U212NFS для ВМС Италии.

В то же время инициирована реализация предложения по инженерным изменениям при строительстве НАПЛ в Италии, включая производство и интеграцию инновационной литиевой системы хранения энергии (системы литиевых батарей) на борту всех НАПЛ U212NFS, которая заменит традиционные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи, используемые в настоящее время.

Как заявлено, подводные лодки U212NFS будут отличаться инновационной и в значительной мере измененной конструкцией, разработанной Fincantieri, которая выполняет функции проектировщика и генерального подрядчика. Проект реализован с учетом необходимости расширения возможностей ведения наблюдения и контроля подводной обстановки и истекающего срока эксплуатации четырех состоящих на вооружении подводных лодок класса "Импрувд Сауро". Подводные лодки U212NFS присоединятся к четырем состоящим на вооружении подводным лодкам класса U212A, включая (S529) "Ромео Ромеи" (Romeo Romei), которая в настоящее время проходит плановое техническое обслуживание на верфи Муджиано. Таким образом, благодаря новым закупкам общая численность подводного флота Италии сохранится на уровне восьми кораблей.

Как отмечается, строительство НАПЛ класса U212NFS обеспечит поддержку и дальнейшее развитие полученных Fincantieri ноу-хау, а также сохранит технологическое лидерство, достигнутое компанией и ее поставщиками, включая как крупных производителей, так и малые и средние предприятия.

Как сообщал ЦАМТО, 26 февраля 2021 года OCCAR подписала с компанией Fincantieri контракт на строительство двух подводных лодок U212NFS для ВМС Италии.

НАПЛ могут применяться для выполнения широкого спектра задач в интересах Италии, НАТО и ЕС, включая обеспечение свободы судоходства, борьбу с пиратством и терроризмом, обеспечение безопасности путей энергоснабжения и коммуникационной инфраструктуры, соблюдения международного права, защиту морских путей сообщения, внешних границ и объектов морской инфраструктуры и т.д.

Стоимость соглашения, включая сопутствующую 10-летнюю логистическую поддержку и поставку новых тренажеров, составила 1,35 млрд. евро (1,63 млн. долл.). Контракт включал опцион на строительство двух дополнительных подлодок класса U212NFS. Новые НАПЛ заменят четыре подводные лодки класса "Импрувд Сауро", срок эксплуатации которых истекает.

НАПЛ U212NFS является дальнейшим развитием субмарин класса "Сальваторе Тодаро". Подводные лодки будут оснащены разработанной Leonardo системой боевого управления нового поколения, обновленной воздухонезависимой силовой установкой с литий-ионными топливными элементами итальянского производства, что сделает их одними из самых малозаметных подводных лодок в мире.

Предполагается, что НАПЛ улучшенного проекта будет отличаться удлиненным на 1,2 м корпусом, а также рядом других новых технологий, внедренными для увеличения запасов топлива. Новая платформа получит немагнитный корпус из аманокса с фторопластовым покрытием, будет оснащена обновленным комплектом боевых систем, боевым информационным центром новой конфигурации, обновленной ГАС, современными торпедами и ракетами. Подлодки смогут применять беспилотные подводные аппараты.

Строительство головной подлодки серии началась на предприятии в Муджиано (Специя) в январе 2022 года. Резка первой стали для второй НАПЛ состоялась в июне 2023 года. Предполагается, что они будут спущены на воду в 2027 и 2028 годах.

В мае 2023 года парламент Италии одобрил строительство третьей НАПЛ U212NFS. Как ожидается, она будет поставлена заказчику в конце 2030 года.