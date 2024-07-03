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РИА Новости

"Секретов не осталось". В России изучили взрыватель ракеты ATACMS

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Взрыватель ракеты ATACMS в руках российского специалиста
Взрыватель ракеты ATACMS в руках российского специалиста.
Источник изображения: © Министерство обороны РФ

Российские специалисты изучили и проанализировали взрыватель ракеты ATACMS

МОСКВА, 2 июля/ Радио Sputnik. Российские военные специалисты успешно проанализировали конструкцию взрывателя ракеты ATACMS, рассказал эксперт по работе с вооружением.

"Данная боевая часть была разработана для противокорабельной ракеты, а в дальнейшем была установлена на ракету ATACMS. Мы произвели обезвреживание взрывателя. На нем установлен промежуточный детонатор. Взрывчатые вещества переданы на экспертизу для изучения", — сказал эксперт.

Он отметил, что механизм взрывателя многокомпонентный, сложная конструкция связана с безопасностью применения.

"Взрыватель стоял в боевом положении, на что нам указывает буква "А" в специальном окошке. У него часовая система дальнего взведения за счет подвижного маятника. Через время происходит его взведение. Также во внутренней части стоит поворотный движок, который замыкает внутреннюю цепь взрывателя. Система — дублированная. Установлено четыре капсюля детонатора. Основное приведение запуска механизма — на магнитных элементах", — пояснил эксперт.

По словам специалиста, в настоящее время взрыватель практически изучен.

"Секретов в нем для нас не осталось никаких", — рассказал РИА Новости эксперт.

Накануне стало известно, что российские ученые изучают систему наведения и коррекции полета американской оперативно-тактической ракеты ATACMS, в распоряжении экспертов оказались блок лазерных гироскопов и GPS-модуль.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в США встревожены попаданием американской техники в руки российских военных.

Такого Telegram-канала, как у нас, нет ни у кого. Он для тех, кто хочет делать выводы сам.

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Страны
Россия
США
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