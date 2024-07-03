"Секретов не осталось". В России изучили взрыватель ракеты ATACMS

Российские специалисты изучили и проанализировали взрыватель ракеты ATACMS
МОСКВА, 2 июля/ Радио Sputnik. Российские военные специалисты успешно проанализировали конструкцию взрывателя ракеты ATACMS, рассказал эксперт по работе с вооружением.
Он отметил, что механизм взрывателя многокомпонентный, сложная конструкция связана с безопасностью применения.
По словам специалиста, в настоящее время взрыватель практически изучен.
"Секретов в нем для нас не осталось никаких", — рассказал РИА Новости эксперт.
Накануне стало известно, что российские ученые изучают систему наведения и коррекции полета американской оперативно-тактической ракеты ATACMS, в распоряжении экспертов оказались блок лазерных гироскопов и GPS-модуль.
Ранее радио Sputnik сообщило, что в США встревожены попаданием американской техники в руки российских военных.
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