Противотанковая мина нового поколения для бундесвера.

На выставке Eurosatory 2024 входящая в концерн MBDA компания TDW, специализирующаяся на проектировании и производстве боеприпасов различного назначения, представила свою новую противотанковую мину PARM NextGen. Впервые новинка демонстрировалась публике в конце 2023 года, на предприятии компании в Шробенхаузене, примерно в 75 км к северо-западу от Мюнхена.

В настоящее время TDW начала производство тысяч оригинальных противотанковых мины направленного действия PARM (аббревиатуры от PanzerAbwehrRichtMinen), частично для пополнения запасов бундесвера, поскольку Германия поставила свои мины Украине, а частично для прямых поставок на Украину. Сообщается, что сегодня предприятие работает пять дней в неделю в одну смену, объем производства остается засекреченным.

Противотанковая мина PARM NextGen

После 10 лет паузы в производстве PARM нынешняя мина претерпела незначительные изменения, вызванные моральным устареванием её конструкции. Вместе с тем, она остается той же системой, разработанной тогдашней компанией Messerschmitt-Bölkow-Blohm (MBB) в начале 1980-х годов.

В ноябре 2023 года было сообщено, что разрабатывается модернизированная версия PARM, основным отличием которой является датчик срабатывания. Парижская выставка дала больше подробностей. Прежде всего, новая версия называется PARM NextGen.

Новый оптический датчик мины

По данным производителя, в изделие интегрирован новый датчик срабатывания вместо оригинального спускового троса. Датчик предоставляется третьей стороной. Новшество дает лучшую способность различать цели, а также увеличивает дальность стрельбы оружия, поскольку позволяет определять точку срабатывания при выстреле, чего не мог сделать оригинальный оптический кабель. Кабель чувствовал движущийся над ним танк и приводил в действие боевую часть (БЧ), но не смог определять, как далеко находился танк. Новый же датчик решает эту задачу и позволяет привести в действие оружие в наилучший момент времени.

Вторая внедренная функция – это дистанционное радиоуправление, которое позволяет по необходимости и многократно активировать и дезактивировать противотанковую мину PARM NextGen. Это придает системе максимальную гибкость, поскольку позволяет создавать интеллектуальное минное поле. Оно позволит пропустить через себя дружественную боевую технику, а затем воспретить проход наступающих подразделений противника. Активация мин в разное время также может заманивать в ловушку колонну на дороге, одновременно поражая передние и задние машины.

Пуль дистанционного управления

Пульт дистанционного управления выполнен в форм-факторе персональной рации, оснащен короткой антенной. Пульт прост и имеет три основные кнопки: safe, arm и fire, последняя отключает функцию автоматического срабатывания датчика. Она может действовать на расстоянии «нескольких сотен метров» от мины, более точные данные не приводятся. Один пульт позволяет активировать максимум три мины. Перед началом работы минный предохранительного штифта необходимо вставить в один из трех пазов, доступных на пульте управления. Пульт дистанционного управления обычно бесшумен и передает сигнал управления только в течение очень коротких периодов времени, что вместе с низкой выходной мощностью сводит к минимуму риск обнаружения и радиоподавления.

Система управления PARM NextGen основана на открытой системной архитектуре. Это означает, что мина может быть интегрирована в любую текущую или будущую систему управления тактическими средствами поражения, позволяя, например, управлять интеллектуальными минными полями, состоящими из нескольких десятков мин.

Эффективная дальность стрельбы противотанковой мины PARM NextGen достигает 60 м. Изделие сохранило однозарядную кумулятивную БЧ оригинальной PARM диаметром 128 мм. По сравнению с оригинальной миной PARM NextGen имеет 30 суток автономной работы (вместо 40), поскольку по сравнению с предыдущим новый комплект датчиков потребляет больше энергии. По утверждению разработчиков, «по истечении установленного срока PARM NextGen становится полностью безопасной». По соотношению стоимости и простоты производства решение считается наиболее экономически эффективным. PARM в двух разных вариантах устанавливаются очень низко над землей, что гарантирует поражение нижней, обычно наименее защищенной, части танка. Поступают «очень хорошие отзывы из Украины».

Руководство TWD считает, что выход на производственные мощности может в два-три раза превысить текущие показатели. Производство может быть организовано полную неделю, «и мы можем перейти с одной на две или даже три смены», а также «нанят дополнительный персонал». Первые поставки новой противотанковой мины направленного действия PARM NextGen запланированы на конец 2026 года.

По материалам ресурса edrmagazine.eu