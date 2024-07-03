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РИА Новости

Российские специалисты раскрыли все секреты взрывателя ракеты ATACMS

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Взрыватель ракеты ATACMS в руках российского специалиста
Взрыватель ракеты ATACMS в руках российского специалиста.
Источник изображения: © Министерство обороны РФ

Российские специалисты досконально изучили взрыватель ракеты ATACMS

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российские специалисты досконально изучили сложный и многокомпонентный взрыватель ракеты ATACMS, рассказал РИА Новости эксперт по работе с вооружением.

"Данная боевая часть была разработана для противокорабельной ракеты, а в дальнейшем была установлена на ракету ATACMS. Мы произвели обезвреживание взрывателя. На нем установлен промежуточный детонатор. Взрывчатые вещества переданы на экспертизу для изучения", — сказал собеседник агентства.

Специалистам удалось вскрыть корпус взрывателя ракеты. Внутри оказался сложный механизм с возможностью установок в зависимости от задач.

"Взрыватель стоял в боевом положении, на что нам указывает буква "А" в специальном окошке. У него часовая система дальнего взведения за счет подвижного маятника. Через время происходит его взведение. Также во внутренней части стоит поворотный движок, который замыкает внутреннюю цепь взрывателя. Система — дублированная. Установлено четыре капсюля детонатора. Основное приведение запуска механизма — на магнитных элементах", — пояснил собеседник.

Он отметил, что такая сложная конструкция связана с безопасностью применения.

В настоящее время взрыватель, по словам специалиста, практически изучен.

"Секретов в нем для нас не осталось никаких", — добавил специалист.

Накануне стало известно, что российские эксперты изучают систему наведения и коррекции полета американской оперативно-тактической ракеты ATACMS, в распоряжении оказались блок лазерных гироскопов и GPS модуль

В апреле Пентагон подтвердил РИА Новости передачу Украине оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности для использования, как утверждается, "в пределах суверенной украинской территории". По версии американских СМИ, в последние поставки впервые вошла модификация с радиусом поражения 300 километров.

ATACMS — оперативно-тактическая баллистическая ракета, разработанная компанией Lockheed Martin. Ее можно запускать из реактивных систем залпового огня, в том числе M142 HIMARS.

В октябре прошлого года президент России Владимир Путин назвал решение США поставить эти ракеты Украине очередной ошибкой. По его словам, такое оружие создает дополнительную угрозу, но кардинально изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения не сможет.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
HIMARS
Компании
Lockheed-Martin
Персоны
Путин Владимир
Проекты
GPS
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