Сибирский вуз планирует открыть центр по исследованию сигналов космических спутников

Центр заработает в рамках реализации программы "Приоритет-2030"

НОВОСИБИРСК, 2 июля. /ТАСС/. Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) откроет осенью 2024 года Центр космических исследований, где будет анализировать сигналы космолетов, а также обучать студентов создавать и запускать спутники, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики планирует открыть Центр космических исследований осенью 2024 года в рамках реализации программы "Приоритет-2030". Центр позволит принимать, распознавать и анализировать сигналы спутников, а также создавать системы искусственного интеллекта для автоматического анализа сигналов и составления документированных каталогов космических аппаратов", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе уточнили, что в последнее время в мировой практике сместился акцент на развитие спутниковой связи, особенно на низкоорбитальные космические системы для предоставления широкополосного интернета, в том числе в труднодоступных районах. Для России с ее обширными территориями такие технологии связи крайне необходимы, так как это открывает возможности для использования без наземной инфраструктуры множества сервисов: персональной мобильной связи, интернета вещей, широкополосного доступа к интернету. Исследованиями в этой отрасли займется новое научное подразделение.

"Создание центра космических исследований предполагает создание лаборатории, которая позволит на первом этапе принимать сигналы исследовательских и метеорологических космических аппаратов, записывать, распознавать, анализировать, сохранять эти сигналы и создавать базу данных этих спутников, их параметров, сигналов, потому что передатчики каждого космического аппарата уникальны, как отпечатки пальцев. Наблюдая и записывая эти данные, мы сможем создавать документированные каталоги космических объектов, дополненные актуальной информацией об их орбитах и состоянии средств связи, что может оказаться полезным и для космической отрасли", - цитирует пресс-служба слова доцента кафедры цифрового телерадиовещания и систем радиосвязи СибГУТИ Вячеслава Калинина.

На втором этапе реализации проекта планируется создание конструкторского бюро для разработки и запуска на орбиту собственных спутников. Эти космические аппараты будут использоваться для апробирования технологий спутниковой связи, экспериментов с передачей сигнала, тестирования новых алгоритмов обработки сигнала на действующем космолете.

Центр также будет вести подготовку студентов: включать в учебный процесс работы с существующими спутниками радиолюбительских диапазонов и в перспективе давать возможность трудоустройства в компаниях, которые в рамках федерального проекта "Сфера" будут запускать спутники на различные орбиты Земли. Сейчас для данных компаний нужны кадры, СибГУТИ сможет подготовить их в ходе практических работ.

О вузе

СибГУТИ - крупнейший за Уралом профильный вуз подготовки кадров для телекоммуникационных и IT-компаний. Университет является базовым образовательным комплексом Минцифры России.