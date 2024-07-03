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ТАСС

МО РФ сообщило об отработке ракетоносцами Ту-95МС полетов с дозаправкой в воздухе

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Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС
Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95МС отработали полеты с дозаправкой в воздухе, сообщили в Минобороны России. Это позволяет выполнять задачи на большом удалении от мест базирования.

"В Дальневосточном авиационном полку дальней авиации, дислоцированном в Амурской области, состоялись плановые полеты с дозаправкой авиационных судов в воздухе. <...> Всего в плановых полетах было задействовано более пяти самолетов: Ту-95МС и Ил-78", - сказали в Минобороны.

В полетах приняли участие молодые летчики и штурманы. Более 10 экипажей отработали технику пилотирования и воздушную навигацию в дневное и ночное время, добавили в ведомстве. Дозаправка выполнялась на высоте более 5 500 метров и на скорости свыше 550 километров в час.

Как уточнили в Минобороны, инженерно-технический состав отработал задачи по подготовке авиационной техники к повторному вылету.

Воздушная заправка топливом - необходимый элемент подготовки летчиков дальней авиации, позволяющий значительно увеличить боевой радиус действия и выполнять задачи по предназначению на большом удалении от мест базирования.

Ту-95 - турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец. Предназначен для поражения широким спектром вооружения, включая ядерное, целей в удаленных военно-географических районах и в глубоком тылу континентальных театров военных действий. Первый полет самолет модификации Ту-95МС совершил 14 сентября 1979 года, принят на вооружении в 1981 году. Максимальная скорость - 830 км/ч, практическая дальность - до 11 тыс. км, практический потолок - 11,6 тыс. м. Экипаж - семь человек. Вооружение: крылатые ракеты большой дальности (боевая нагрузка - 25 тонн), две пушки калибра 23 мм. 

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Страны
Россия
Продукция
Ту-95
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Ядерный щит
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