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Военно-воздушные силы необандеровского киевского режима понесли одну из самых крупных разовых потерь в авиационной технике за последнее время. Как сообщает телеграм-канале Fighterbomber, на авиационной базе в Миргороде ( Полтавская область) российский оперативно-тактический комплекс "Искандер" накрыл сразу шесть истребителей типа Су-27.

Причем два из них были полностью уничтожены - сгорели, а еще четыре получили серьезные повреждения.

В размещенном на ТГ-канале видеоролике можно увидеть находящиеся на стоянках самолеты и множественные взрывы на объекте, повлекшие возгорание авиатехники.

Российские ВКС в последнее время устроили настоящую охоту за самолетами противника, и эти усилия дают результаты. Число Су-24М, Су-25, Су-27 и МиГ-29 постоянно уменьшается.

Командование ВСУ связывает большие надежды с General Dynamics F-16 Fighting Falcon, однако, учитывая то, что ранее происходило с другими натовскими образцами, такими как FGM-148 Javelin, Bayraktar TB2, M1А1 Abrams, MIM-104 Patriot и др., необандеровцы быстро разочаруются и в этих самолетах, и после провалов, которые обязательно случатся в ходе их применения, им останется лишь вновь мечтать об очередном иностранном чудо-оружии.

Лев Романов

Видео: Fighterbomber