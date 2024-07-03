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ТАСС

"Росэлектроника" разрабатывает подавители дронов для их размещения на машинах и катерах

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Росэлектроника
Росэлектроника.
Источник изображения: industry-hunter.com

Конференция "Технологии обнаружения и противодействия БПЛА" проходит 1-2 июля в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. НИИ "Вектор" (входит в холдинг "Росэлектроника" Ростеха) разрабатывает обновленные решения по защите от дронов, в том числе для автомобилей и катеров. Об этом на конференции "Технологии обнаружения и противодействия БПЛА" сообщил руководитель отдела продаж компании Владимир Дубойский.

"В настоящий момент у нас ведутся различные работы, которые основываются на том опыте, который получает наша сфера. <…> В ближайшее время мы представим еще устройства, предназначенные для защиты и автотранспортных средств, и морских судов. Ближайшая наша презентация будет на "Армии-2024", - сказал он.

Конференция "Технологии обнаружения и противодействия БПЛА" проходит 1-2 июля в Санкт-Петербурге. Организатором выступил центр компетенций в области беспилотных технологий RuDrones, соорганизатор - АО "НИИ "Вектор" (входит в холдинг "Росэлектроника" Ростеха). 

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