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Интерфакс-АВН

Нидерланды в ближайшее время поставят на Украину первые истребители F-16

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Истребители F-16 ВВС Нидерландов
Истребители F-16 ВВС Нидерландов.
Источник изображения: Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw

Брюссель. 2 июля. ИНТЕРФАКС - Нидерланды вскоре поставят Украине первые из 24 обещанных истребителей F-16, сообщило в понедельник уходящее в отставку правительство Нидерландов.

Необходимые разрешения на поставку самолетов Киеву были предоставлены, заявила министр обороны Кайса Оллонгрен в письме парламенту.

По соображениям безопасности она отказалась уточнить, сколько самолетов будет в первой партии и когда они прибудут в Украину.

Король Нидерландов Виллем-Александр во вторник приведет к присяге новое правительство страны.

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  • В новости упоминаются
Страны
Нидерланды
Украина
Продукция
F-16
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