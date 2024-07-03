Войти
ТАСС

В Греции считают, что Европа чрезмерно активна в разжигании конфликта на Украине

402
0
0
Костас Караманлис
Костас Караманлис.
Источник изображения: greekreporter.com

Такое поведение приведет либо к длительной эскалации конфликта, либо к поиску выхода из него в более поздний период, заявил бывший премьер-министр страны Костас Караманлис

АФИНЫ, 2 июля. /ТАСС/. Европа не стремится играть главную роль в прекращении огня на Украине и в поиске решения на основе Минских соглашений, она часто переусердствует в разжигании конфликта. Об этом заявил бывший премьер-министр страны Костас Караманлис, выступая на презентации книги "Секретные папки Караманлиса" журналиста Манолиса Коттакиса, посвященной деятельности Караманлиса на посту главы правительства в 2004-2009 годах. Высказывания политика распространил греческий информационный портал tzafnews.gr.

"Категорическое и единодушное осуждение российского вторжения на Украину не является достаточным оправданием для принятия все более агрессивной и негибкой позиции в отношении продолжения войны", - сказал Караманлис.

"Вместо того, чтобы Европа была главным действующим лицом в прекращении огня и поиске решения на основе Минских соглашений, она часто переусердствует в разжигании войны. Но это приведет либо к длительной эскалации конфликта, либо к поиску выхода из него в более поздний период, но в еще более неблагоприятных условиях, когда главной жертвой станет Украина и ее народ, а также Европа, которая спустя 80 лет видит приближение угрозы всеобщей войны на ее территории", - добавил экс-премьер. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Греция
Украина
Похожие новости
07.12.2006
Министр обороны РФ прибывает на Украину для участия в первом заседании подкомитета по безопасности комиссии Путин-Ющенко
06.12.2006
Вице-премьер РФ Иванов обсудит в Афинах вопросы военно-технического сотрудничества
06.12.2006
Российский и греческий министры обороны обсудят ситуацию в кризисных регионах
17.11.2006
Лед тронулся, господа авиастроители...
31.10.2006
«Оружие должно быть «умным»
18.10.2006
Россия готова предложить странам ОЧЭС ресурсы 15 новых спутников
09.10.2006
Мы довольны российским оружием, находящимся на вооружении нашей армии, - министр обороны Греции
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.07 14:07
  • 2323
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 03.07 09:28
  • 1
О Балтийском флоте.
  • 03.07 09:18
  • 141
Эксперт считает, что авианосцы ВМФ РФ целесообразно использовать в Тихоокеанском флоте
  • 03.07 08:53
  • 1
Индия создаст ракету для доставки человека на Луну
  • 03.07 06:53
  • 524
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 03.07 04:45
  • 2732
Как насчёт юмористического раздела?
  • 03.07 02:11
  • 283
Космонавтика Илона Маска
  • 02.07 17:10
  • 1
«Вероятно, использовались для калибровки радара «Контейнер»: в немецкой прессе строят догадки относительно полёта российских самолётов Ту-142МК
  • 02.07 16:13
  • 0
Польско-украинская «дружба»
  • 02.07 15:58
  • 1
На стенде все было великолепно, но в воздухе начались неожиданные проблемы. ОАК впервые рассказала о трудностях с Superjet 100 (SSJ-New), оснащенным двигателями ПД-8
  • 02.07 09:00
  • 160
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 02.07 04:55
  • 2
Минобороны РФ показало боевую работу Су-30СМ ВКС
  • 02.07 04:27
  • 1
The Economist: Уже в августе на Украине может произойти дефолт
  • 02.07 04:18
  • 1
В польской прессе высказались о превосходстве российской экономики над западными
  • 01.07 19:28
  • 1
В России рассказали о применении дронов танкистами