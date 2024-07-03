В Греции считают, что Европа чрезмерно активна в разжигании конфликта на Украине

Такое поведение приведет либо к длительной эскалации конфликта, либо к поиску выхода из него в более поздний период, заявил бывший премьер-министр страны Костас Караманлис

АФИНЫ, 2 июля. /ТАСС/. Европа не стремится играть главную роль в прекращении огня на Украине и в поиске решения на основе Минских соглашений, она часто переусердствует в разжигании конфликта. Об этом заявил бывший премьер-министр страны Костас Караманлис, выступая на презентации книги "Секретные папки Караманлиса" журналиста Манолиса Коттакиса, посвященной деятельности Караманлиса на посту главы правительства в 2004-2009 годах. Высказывания политика распространил греческий информационный портал tzafnews.gr.

"Категорическое и единодушное осуждение российского вторжения на Украину не является достаточным оправданием для принятия все более агрессивной и негибкой позиции в отношении продолжения войны", - сказал Караманлис.

"Вместо того, чтобы Европа была главным действующим лицом в прекращении огня и поиске решения на основе Минских соглашений, она часто переусердствует в разжигании войны. Но это приведет либо к длительной эскалации конфликта, либо к поиску выхода из него в более поздний период, но в еще более неблагоприятных условиях, когда главной жертвой станет Украина и ее народ, а также Европа, которая спустя 80 лет видит приближение угрозы всеобщей войны на ее территории", - добавил экс-премьер.