FT: премьер-министр Венгрии посетит Киев и встретится с Зеленским

Это будет первый визит Виктора Орбана на Украину с момента начала вооруженного конфликта, отметила газета

БУДАПЕШТ, 2 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетит во вторник Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на трех человек, знакомых с планами организации такой встречи.

Она уточнила, что, помимо Зеленского, венгерский премьер побеседует с другими украинскими официальными лицами. Газета отметила, что это будет первый визит Орбана в Киев с момента начала вооруженного конфликта на Украине. Financial Times также напомнила, что глава венгерского правительства выступает против поставок вооружений в соседнюю страну и за урегулирование украинского конфликта мирным путем.

Издание также обратило внимание на то, что поездка состоится на следующий день после того, как к Венгрии перешло председательство в Совете ЕС, и менее чем через неделю после двусторонней встречи Орбана и Зеленского на саммите ЕС в Брюсселе.

До этого в течение двух с половиной лет между Орбаном и Зеленским не было ни одной полноценной встречи. 8 мая в разговоре по телефону Зеленский предложил Орбану приехать на международную конференцию по Украине в Швейцарии, но тот отказался. На форуме, который состоялся 15-16 июня в Бюргенштоке, Венгрию представлял глава МИД Петер Сийярто. Правительство с самого начала пояснило, что не ждет многого от этой конференции, поскольку на ней не представлена Россия.

Ранее правительство Венгрии неоднократно заявляло, что время для визита Орбана в Киев и полноценной встречи с Зеленским пока не пришло и многое будет зависеть от положения этнических венгров в Закарпатье. Киев пообещал выполнить требования Будапешта на этот счет, изложенные в списке из 11 пунктов. По настоянию Венгрии они были включены в качестве условий в рамочный документ о начале переговоров с Украиной о вступлении в ЕС.