СМИ: власти Нидерландов выдали разрешение на поставку Украине истребителей F-16

Первые самолеты будут отправлены в ближайшее время, передает телеканал RTL

ГААГА, 2 июля. /ТАСС/. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что необходимое для поставки Украине истребителей F-16 разрешение уже выдано и первые самолеты будут отправлены в ближайшее время. Об этом информирует телеканал RTL.

По его информации, министр передала соответствующее сообщение парламенту. Телеканал уточняет, что по соображениям безопасности Минобороны Нидерландов не объявляет, когда состоится первая поставка.

20 июня газета The Guardian со ссылкой на представителей Минобороны Нидерландов сообщала, что Украина сможет получить обещанные истребители уже этим летом. Сроки поставок F-16 подтвердила и министр обороны, добавив, что Нидерланды, со своей стороны, "тоже хотят поставить их [самолеты] как можно скорее". Оллонгрен высказалась и о возможности ударов по территории России с помощью истребителей. Как утверждали источники газеты на Украине, истребители F-16 нужны Киеву для защиты воздушного пространства Харькова.

Всего Нидерланды пообещали Украине не менее 24 истребителей.