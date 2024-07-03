Появились кадры работы ВС РФ по скоплению авиатехники ВСУ

Разведчики и ракетчики Вооруженных сил (ВС) РФ в ходе совместной работы поразили скопление авиатехники Вооруженных сил Украины (ВСУ). В распоряжении «Известий» 1 июля появились кадры работы российских военнослужащих.

Операторы разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в течение нескольких дней наблюдали за перегоном техники противника на аэродроме Миргород, расположенный в Полтавской области Украины. После того скопления на аэродроме значительного количества самолетов соответствующая информация была передана ракетчикам, и они направили туда «Искандер-М».

Украинские боевики предприняли попытки спешно вывести уцелевшие самолеты, однако по военной технике ударила вторая ракета, которая вновь поразила цели ВСУ.

Ранее в этот же день в Министерстве обороны России сообщили, что российские военнослужащие в течение суток поразили украинские самолеты на открытой стоянке и инфраструктуру военного аэродрома. Кроме того, в министерстве указали, что также были поражены ремонтно-восстановительный комплекс вооружения и техники ВСУ, места хранения безэкипажных катеров.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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