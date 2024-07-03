Удар «Молнии»: Каспийскую флотилию пополнит ракетный катер «Ступинец»

При необходимости он сможет действовать в акватории Черного и Азовского морей

В ближайшее время в состав Каспийской флотилии войдет ракетный катер «Ступинец» проекта 12418. Экипаж сформирован и уже находится на судостроительном заводе. Катер предназначен для уничтожения боевых надводных кораблей, катеров и транспортов противника самостоятельно и во взаимодействии с ударными силами флота. Эксперты отмечают, что новый катер сможет действовать не только на Каспийском, но и в акватории Черного и Азовского морей, что позволит при необходимости быстро усилить Черноморский флот.

«Молния» возвращается

Сейчас экипаж ракетного катера «Ступинец» проекта 12418 находится на судостроительном заводе и готовится к заселению. После проведения всех видов испытаний и приема корабля новая боевая единица войдет в состав Каспийской флотилии (КФл). Документы и выписка из приказа главкома ВМФ о присвоении собственного имени новому ракетному катеру уже получены. Имя «Ступинец» было передано новому катеру после вывода из состава КФл одноименного корабля по просьбе моряков-ветеранов Ступинского района Московской области для сохранения преемственности, рассказали «Известиям» источники в Минобороны РФ.

Ранее «Известия» писали, что ВМФ РФ получит два новых больших ракетных катера проекта 12418 — это улучшенный легендарный советский проект 1241 «Молния». Они изначально предназначались для иностранного заказчика, но контракт был аннулирован, а уже готовыми корпусами заинтересовался отечественный ВМФ. По предварительной информации, второй катер должен пойти на усиление Черноморского флота.

Ракетный катер проекта 12418 «Молния» Источник изображения: Фото: Рособоронэкспорт

— Это достаточно большой корабль с водоизмещением порядка 480 т — в НАТО отечественные «Молнии» и их модификации проходят по классу малые ракетные корветы, — рассказал «Известиям» военный эксперт капитан I ранга Василий Дандыкин.

— Мы получаем серьезное усиление, — считает он. — У него есть неплохая артиллерийская составляющая. При модернизации он, скорее всего, получил новую систему РЭБ, радиотехническое оборудование. Но самое главное — более дальнобойные современные ракеты. Для Каспия это будет хороший корабль, но, что самое важное, он пригодится в Азовском и Черном морях.

Обновленная «Молния» способна решать широкий круг боевых задач, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

Ракетный комплекс «Уран» Источник изображения: Фото: Рособоронэкспорт

— Новые катера получат ракетные комплексы «Уран» с противокорабельными ракетами Х-35, — отметил эксперт. — Это современные, новые и компактные ракеты. Катер появляется в нужный момент. Сейчас на Каспии флот увеличивают все страны — Иран, Туркмения, Азербайджан, и даже Казахстан строит боевые корабли. При этом в случае необходимости внутренними водными путями корабль можно будет отправить на усиление Черноморского и даже Балтийского и Северного флотов — его габариты позволяют осуществить переброску по внутренним речным артериям страны. Такой опыт был наработан в последние годы кораблями Каспийской флотилии.

Эксперт также напомнил, что «Молнии» хорошо себя зарекомендовали не только в советском и российском ВМФ, их охотно покупали другие государства.

Мощные ракеты

Ракетный катер проекта 12418 «Молния» — это модернизация ракетного катера 1241 семейства «Молния» в экспортном варианте. Новый проект предусматривает установку комплекса противокорабельных ракет «Уран» и перспективных радиотехнических средств. Катера данного проекта поставлялись за рубеж — во Вьетнам и Туркменистан.

Макет тактической противокорабельной ракеты Х-35УЭ комплекса «Уран» на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Вместо устаревших противокорабельных ракет «Москит» на обновленные «Молнии» устанавливается комплекс «Уран» с восемью универсальными ракетами Х-35, каждая из которых может поражать надводные и наземные цели на расстоянии до 260 км. При относительно небольшой массе и габаритах эти ракеты имеют автономную систему наведения. Х-35 хорошо защищены от помех, атакуют цель группами и могут на малой высоте прорывать ПВО противника.

Кроме того, ракета оснащается мощной проникающей осколочно-фугасной боевой частью, которая предназначена для поражения ракетных, торпедных, артиллерийских катеров, надводных кораблей водоизмещением до 5000 т и морских транспортов. Но и более крупным кораблям попадание одной ракеты может принести серьезные повреждения.

Автоматическая артиллерийская установка АК-176М Источник изображения: Фото: ТАСС/Вадим Жернов

Также катер вооружен артиллерийской установкой АК-176М калибра 76,2 мм, специально созданной для кораблей небольшого водоизмещения и катеров. Она может вести стрельбу в трех режимах — 30, 60 или 120 выстрелов в минуту. Дальность — около 16 км.

На борту катера установлены две универсальные установки АК-630. Они могут поражать воздушные цели на дальности до 4 км и легкие надводные силы противника на дистанциях до 5 км. Наконец, экипаж имеет на вооружении 12 переносных зенитных ракетных комплексов «Игла».

Новые катера для ВМФ

Сейчас катера активно модернизируются с учетом опыта СВО. Ранее «Известия» писали о разработке двух новых катеров ― «Раптор 2.0» и «Катран-охотник».

У обновленного «Раптора» увеличена мощность двигателя, длина корпуса, изменился комплекс вооружения. При модернизации уделялось особое внимание импортозамещению, производство полностью локализовано на отечественных предприятиях.

Патрульные скоростные катера «Раптор» во время высадки десанта морской пехоты с техникой на необорудованный участок побережья на полигоне Опук во время учений. 2021 год Источник изображения: Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Вместо «Корда» на нем установлен модуль «Нарвал» калибра 12,7 мм с повышенными показателями дальности применения. При сохранении максимальной скорости хода в 50 узлов до 400 миль возросла дальность плавания и десантовместимость — сейчас катер может принять на борт до 20 человек.

Кроме того, по желанию заказчика новый «Раптор» в дополнение к штатному боевому модулю может быть оснащен мультикалиберной ракетной установкой или БПЛА.

«Катран-охотник» имеет рубку на 10 человек. На борту он может нести 30-миллиметровую артустановку АК-306 и комплекс ударного БПЛА. Его задача — охрана ближней морской зоны, борьба с безэкипажными катерами, поддержка высадки личного состава с борта десантных «Рапторов».

Богдан Степовой

Андрей Федоров