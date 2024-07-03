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ТАСС

WSJ: НАТО планирует назначить ответственного за долгосрочную поддержку Украины

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Флаги НАТО и Украины
Флаги НАТО и Украины.
Источник изображения: Владимир Трефилов/РИА «Новости»

По данным газеты, им станет высокопоставленный гражданский чиновник, который будет находиться в Киеве

НЬЮ-ЙОРК, 1 июля. /ТАСС/. НАТО намерена учредить должность ответственного за предоставление долгосрочной поддержки Украине. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По ее данным, им станет высокопоставленный гражданский чиновник, который будет находиться в Киеве. Он будет заниматься долгосрочными потребностями Украины в военной модернизации и невоенной поддержкой. Отчитываться он будет как перед штаб-квартирой альянса в Брюсселе, так и перед новым командованием, создаваемым в Висбадене для координации поставок военной техники Киеву и подготовки украинских войск.

По сведениям издания, соответствующее решение будет объявлено на предстоящем саммите альянса в Вашингтоне. 

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Страны
США
Украина
Проекты
NATO
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