Минобороны РФ и Узбекистана обсудили вопросы исполнения бюджета на содержание армий

Военнослужащие вооруженных сил Узбекистана во время прохождения этапа "Тропа разведчика" в конкурсе "Отличники войсковой разведки".

В российском военном ведомстве отметили, что также представители высказались о дальнейшем углублении сотрудничества и обмене опытом в вопросах планирования и обеспечения военных расходов

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Представители финансово-экономического блока Минобороны РФ и Узбекистана обсудили вопросы исполнения бюджета на содержание национальных вооруженных сил и пенсий военнослужащих. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Состоялась рабочая встреча представителей финансово-экономического блока министерств обороны Российской Федерации и Узбекской Республики. Встреча прошла в теплой и дружественной обстановке, в атмосфере живого общения и взаимного интереса. В центре внимания были вопросы формирования и исполнения бюджета на содержание национальных вооруженных сил, а также пенсионного обеспечения военнослужащих", - сообщили там.

В российском военном ведомстве уточнили, что также представители высказались о дальнейшем углублении сотрудничества и обмене опытом в вопросах планирования и обеспечения военных расходов.