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Британские военные не готовы "ни к каким масштабным конфликтам" (Financial Times, Великобритания)

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Королевские морпехи в Афганистане
Королевские морпехи в Афганистане.
Источник изображения: © AP Photo / Gaz Faulkner, Royal Navy, ho

FT: оборона Британии слишком слаба для конфликта любого масштаба

Королевские вооруженные силы не в состоянии защитить Великобританию от серьезной угрозы, пишет FT со ссылкой на военных и аналитиков. По их оценкам, армия Его Величества сегодня может проводить лишь самые простые операции — но воевать она просто неспособна.

Британские вооруженные силы "не смогут должным образом защитить страну" и не готовы "ни к каким масштабным конфликтам", заявил высокопоставленный чиновник из военного ведомства, отвечавший за анализ и оценку военной мощи Соединенного Королевства.

Роб Джонсон (Rob Johnson), ушедший недавно с должности директора управления министерства обороны по оценке угроз и вызовов, заявил, что британские военные выполняют свои задачи, имея "абсолютный минимум" необходимого, который позволяет им проводить только миротворческие и гуманитарные операции (такие как эвакуация гражданского населения из районов боевых действий) и вести ограниченную борьбу с диверсионной деятельностью.

"В любой операции большего масштаба у нас быстро закончатся боеприпасы ... Наша оборона слишком слаба, и мы не готовы воевать и побеждать в вооруженных конфликтах любого масштаба, — заявил Джонсон в интервью Financial Times. — Соединенное Королевство дошло до того, что его армия не может должным образом защитить собственную страну".

Эти заявления прозвучали в момент, когда консерваторов и лейбористов призывают продемонстрировать приверженность делу национальной обороны в преддверии назначенных на 4 июля всеобщих выборов, сопоставив усиливающиеся глобальные угрозы с ограниченными государственными финансами.

По словам Джонсона, британской ПВО "недостаточно" для того, чтобы уберечь страну от ударов ракетами большой дальности; королевским ВМС не хватает кораблей для патрулирования в северной части Атлантики и сдерживания активности российского военно-морского флота; а королевским ВВС необходимо почти в два раза больше истребителей по сравнению с тем, что они имеют в настоящее время.

Говоря об экспедиционных войсках, сопоставимых с той группировкой, которая была направлена на Фолкленды и в Ирак, Джонсон отметил, что британские силы "будут недостаточно оснащены, а это поставит их под угрозу".

Джонсон — авторитетный ученый, ранее возглавлявший "Центр меняющегося характера войны" при Оксфордском университете. Он возглавлял управление министерства обороны по оценке угроз и вызовов с момента его создания в мае 2022 года на протяжении двух лет.

Задача его подразделения, созданного по образу и подобию аналогичного ведомства в составе министерства обороны США, которое функционирует вот уже более полувека, состоит в том, чтобы обеспечивать военачальников своего рода площадкой для обмена мнениями. Эта практика помогает избежать засилья "группового мышления" в армии.

Джонсон объяснил, что вовсе не намерен нагнетать панику — он просто дает объективную оценку сценариям, которые смоделировал его отдел. По его словам, он решил высказаться публично, потому что "глубоко обеспокоен" теми объемами дополнительных инвестиций, в которых нуждается британская армия — в первую очередь для того, чтобы противодействовать угрозам со стороны России.

"Правительство не ставит общество в известность о масштабах угроз, так как знает о собственном бессилии", — заявил Джонсон. В честности нет никакой угрозы для безопасности — потому что "русским все это уже известно", добавил он.

Его мрачным прогнозам вторит громкий хор действующих и недавно ушедших в отставку британских военачальников. Они предупреждают, что вооруженным силам королества нужна модернизация с учетом вооруженных конфликтов на Украине и на Ближнем Востоке, а также вероятного конфликта в Индо-Тихоокеанском регионе.

Джонсон указал на то, что британские вооруженные силы не в состоянии выполнять глобальные задачи, поставленные правительством в прошлогоднем комплексном обзоре внешней политики — и уж тем более в одиночку воевать с серьезным противником. "По одежке протягивай ножки", — сказал он.

Уходящий с поста начальника генштаба генерал сэр Патрик Сандерс в своем прощальном послании войскам отметил, что " необходимость и неотложность модернизации как никогда остры".

Маршал авиации в отставке Эдвард Стрингер (Edward Stringer), благодаря которому в министерстве обороны и было создано подразделение по оценке угроз, заявил Financial Times, что у Британии "витринная армия, которая хороша на учениях и парадах". Он добавил: "Но если заглянуть за этот фасад, то мы очень мало увидим на полках и прилавка — и не увидим вообще никаких производственных линий".

По словам Стрингера, он согласен с ключевыми выводами из анализа Джонсона — однако он также добавляет, что министерство обороны должно "эффективнее тратить вкладываемые в него деньги".

Джонсон заявил, что новому правительству следует увеличить военные расходы "как минимум" до трех процентов от валового внутреннего продукта. Этот уровень соответствует в денежном выражении почти 80 миллиардам фунтов стерлингов в год. Таким образом, Великобритания должна встать в один ряд по расходам (в процентном соотношении) с такими странами как США, Польша и прибалтийские государства. Это позволит Соединенному Королевству модернизировать силы ядерного сдерживания и создать армию, "должным образом вооруженную и оснащенную для участия в конфликтах 21 века", сказал Джонсон.

Консервативный премьер-министр Риши Сунак пообещал к 2030 году увеличить оборонные расходы до 2,5% ВВП, что составит 66 миллиардов фунтов стерлингов в год. Сегодня они колеблются на уровне 2,3%, или 54 миллиарда. Лидер лейбористов сэр Кир Стармер говорит, что если его партия победит на выборах, то он также поднимет планку военных расходов до 2,5%. Правда, точные сроки он не назвал.

Как говорит Джонсон, приоритет нужно отдать королевским ВВС. На их вооружение должно поступить 265 боевых самолетов. Сейчас в их составе 137 "Тайфунов" и чуть больше 30 истребителей F-35.

Далее, королевским ВМС нужно 25 современных кораблей. Сегодня у них два авианосца, шесть эсминцев и 11 фрегатов. Численность сухопутных войск следует довести до 125 тысяч хорошо мотивированных военнослужащих, оснастив их "значительными средствами дальнобойной артиллерии и огневых средств большой дальности", включая беспилотники. Сейчас сухопутные войска Великобритании насчитывают 72 500 военнослужащих.

Ведомство Джонсона анализировало самые разные сценарии задействования вооруженных сил, начиная с миротворческих операций, "которые будут наверняка", и кончая ядерной войной, "которая крайне маловероятна". Оно также анализировало диверсионные действия, кибератаки и прочие операции из так называемой серой зоны, которые Россия уже осуществляет против Британии (подобные заявление западных "экспертов" являются лишь поклепом и провокацией и ничем не подтверждены на деле — прим. ИноСМИ). По словам Джонсона, Москва проводит их "на толщину волоса ниже порогового значения войны".

Джонсон заявил о "высокой степени вероятности" российской атаки на шотландский рыболовецкий траулер или причинения ущерба нефтяной платформе в Северном море. "Посчитает ли правительство такие действия актом войны? — спросил он. — В большинстве случаев, когда совершается нападение на критическую инфраструктуру, ответ должен быть положительным".

Менее вероятно, но вполне возможно нападение России на члена НАТО, такого как Эстония или Польша, либо удар по кораблю королевских ВМС, добавил Джонсон.

"Британия должна четко понять и сформулировать, что она будет делать, если такое произойдет, потому что ясность по поводу ответных действий сама по себе является фактором сдерживания, — отметил Джонсон. — Либо мы притворяемся, что ничего подобного не случится, либо мы начинаем готовиться".

Военачальники не знают, как успокоить общество, одновременно готовя его к более опасной обстановке в мире.

Адмирал сэр Тони Радакин (Tony Radakin), возглавляющий штаб обороны и являющийся профессиональным главой вооруженных сил страны, попытался отыскать такой баланс в своем недавнем выступлении, подчеркнув, что "Британия в безопасности", но добавив: "Это отнюдь не значит, что в будущем нам не грозит нападение".

Однако бывший командующий вооруженными силами генерал сэр Ричард Бэрронс (Richard Barrons) отметил, что британская армия достигла нижней точки своего падения, которое началось после окончания холодной войны. "Сейчас наши вооруженные силы не соответствуют уровню возлагаемых на них задач. Нам надо ускорить их модернизацию и трансформацию", — сказал он.

Министерство обороны заявило, что британская армия "готова защищать Соединенное Королевство, в том числе и вместе с союзниками по НАТО".

"У нас есть быстрые истребители, круглосуточно находящиеся в состоянии готовности, у нас есть готовые к развертыванию сухопутные войска, и у нас есть силы ядерного сдерживания в море, — отметил представитель военного ведомства. — Мы регулярно ведем боевую подготовку, чтобы быть в готовности к любому развитию событий, например, к проведению крупномасштабных операций. И мы по-прежнему соответствуем всем оперативным требованиям".

Автор: Хелен Уоррел (Helen Warrell), Джон Пол Рэтбоун (John Paul Rathbone).

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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