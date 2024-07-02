«Вероятно, использовались для калибровки радара «Контейнер»: в немецкой прессе строят догадки относительно полёта российских самолётов Ту-142МК

Источник изображения: topwar.ru

ВВС Норвегии развернули два истребителя F-35 для условного перехвата и сопровождения пары самолетов противолодочной обороны Ту-142МК ВМФ РФ.

Как указывается в немецком издании Flug Revue, российские машины, взлетев с авиабазы на северо-западе РФ, преодолели в течение 15 часов до 10 тыс. км, побывав над водами Бискайского залива и Северной Атлантики, где их «встретили» норвежские истребители.

Предполагается, что развертывание самолетов ВМФ РФ использовалось в целях калибровки нового загоризонтного радара «Контейнер», возведенного под Нижним Новгородом

- отмечается в немецкой прессе, где строят догадки относительно стоявшей перед Ту-142МК задачи.

Как поясняется в Defence Security Asia, Ту-142МК оснащены системой сенсоров и сложным радиоэлектронным оборудованием, которые позволяют им обнаруживать и сопровождать цели на обширных водных просторах, как на поверхности океана, так и в его глубинах.

Источник изображения: topwar.ru

По словам автора, Ту-142МК шли строго заданным курсом, собирая данные. Затем эти сведения, как считает автор, вероятно, будут сверяться с информацией об обстановке, полученной РЛС «Контейнер». В этом и состоит суть калибровочных испытаний стационарного радара.

Цель полета Ту-142МК – это убедиться, что радар «Контейнер» способен хорошо работать, предоставляя точные данные о противнике

- говорится в издании.