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Военное обозрение

«Вероятно, использовались для калибровки радара «Контейнер»: в немецкой прессе строят догадки относительно полёта российских самолётов Ту-142МК

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Источник изображения: topwar.ru

ВВС Норвегии развернули два истребителя F-35 для условного перехвата и сопровождения пары самолетов противолодочной обороны Ту-142МК ВМФ РФ.

Как указывается в немецком издании Flug Revue, российские машины, взлетев с авиабазы на северо-западе РФ, преодолели в течение 15 часов до 10 тыс. км, побывав над водами Бискайского залива и Северной Атлантики, где их «встретили» норвежские истребители.

Предполагается, что развертывание самолетов ВМФ РФ использовалось в целях калибровки нового загоризонтного радара «Контейнер», возведенного под Нижним Новгородом

- отмечается в немецкой прессе, где строят догадки относительно стоявшей перед Ту-142МК задачи.

Как поясняется в Defence Security Asia, Ту-142МК оснащены системой сенсоров и сложным радиоэлектронным оборудованием, которые позволяют им обнаруживать и сопровождать цели на обширных водных просторах, как на поверхности океана, так и в его глубинах.

Источник изображения: topwar.ru

По словам автора, Ту-142МК шли строго заданным курсом, собирая данные. Затем эти сведения, как считает автор, вероятно, будут сверяться с информацией об обстановке, полученной РЛС «Контейнер». В этом и состоит суть калибровочных испытаний стационарного радара.

Цель полета Ту-142МК – это убедиться, что радар «Контейнер» способен хорошо работать, предоставляя точные данные о противнике

- говорится в издании.

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  • В новости упоминаются
Страны
Норвегия
Россия
Продукция
29Б6 Контейнер
F-35
Ту-142
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1 комментарий
№1
02.07.2024 17:10
Кипелово-Федотово летало...
0
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