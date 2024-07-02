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ТАСС

СМИ: Зеленский недоволен Сырским из-за ситуации на фронте

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: Ukrainian Presidential Press Office via AP

По данным NV, при этом в ближайшее время главнокомандующего вооруженными силами Украины вряд ли снимут с должности

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский не слишком доволен главнокомандующим вооруженными силами страны Александром Сырским из-за неудачной подготовки к наступлению российских сил в Харьковской области и других проблем на фронте. Об этом сообщило украинское издание NV со ссылкой на источник в офисе главы государства.

Однако, несмотря на это, как утверждает издание, в ближайшее время Сырского вряд ли снимут с должности.

Ранее депутат Верховной рады от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая на фоне поражений украинских войск в Донбассе и Харьковской области раскритиковала главкома ВСУ и его команду, обвинив их в массовой гибели личного состава, бросании в бой необученных людей. Политик заявила, что действующее военное руководство ведет Киев к поражению в конфликте и потребовала его отставки.

Зеленский с начала года проводит кадровые перестановки во властных структурах Украины, пытаясь стабилизировать ситуацию на фронте и во внутренней жизни страны. Наиболее резонансной стала отставка Валерия Залужного с поста главнокомандующего вооруженных сил и замена его на Сырского, однако продвижению ВС РФ это не помешало.

Президентские полномочия самого Зеленского официально истекли после 20 мая. На Украине активно обсуждают вопрос о легитимности власти в условиях отсутствия парламентских и президентских выборов, которые нельзя проводить во время военного положения. На проблему нелегитимности власти на Украине неоднократно обращал внимание президент РФ Владимир Путин. 

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