На стенде все было великолепно, но в воздухе начались неожиданные проблемы. ОАК впервые рассказала о трудностях с Superjet 100 (SSJ-New), оснащенным двигателями ПД-8

Из-за этого поставки отложили на 2026 год

Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) впервые рассказала о трудностях с разработкой импортозамещённой версии регионального самолета Superjet 100 (SSJ-New), оснащенной российскими двигателями ПД-8.

Первый заместитель гендиректора ОАК Константин Тимофеев рассказал, что новый отечественный двигатель отлично отработал на стенде, но в ходе испытаний на летающей лаборатории Ил-76ЛЛ выявились «процессы, которые невозможно было предусмотреть на стенде».

Мы надеялись, что он будет в декабре 2023 года. На стенде все было великолепно. Поставили на летающую лабораторию, какое-то время было нормально, а потом пошли процессы, которые невозможно было предусмотреть на стенде. Сейчас срочно дорабатываем. — Константин Тимофеев.

Данные проблемы привели к задержке с выходом обновленного SJ-100, поставки которого сместились на два с половиной года – до февраля 2026.