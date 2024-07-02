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На стенде все было великолепно, но в воздухе начались неожиданные проблемы. ОАК впервые рассказала о трудностях с Superjet 100 (SSJ-New), оснащенным двигателями ПД-8

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Superjet 100
Superjet 100.
Источник изображения: ixbt.com

Из-за этого поставки отложили на 2026 год

Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) впервые рассказала о трудностях с разработкой импортозамещённой версии регионального самолета Superjet 100 (SSJ-New), оснащенной российскими двигателями ПД-8.

Первый заместитель гендиректора ОАК Константин Тимофеев рассказал, что новый отечественный двигатель отлично отработал на стенде, но в ходе испытаний на летающей лаборатории Ил-76ЛЛ выявились «процессы, которые невозможно было предусмотреть на стенде».

Мы надеялись, что он будет в декабре 2023 года. На стенде все было великолепно. Поставили на летающую лабораторию, какое-то время было нормально, а потом пошли процессы, которые невозможно было предусмотреть на стенде. Сейчас срочно дорабатываем. — Константин Тимофеев.

Данные проблемы привели к задержке с выходом обновленного SJ-100, поставки которого сместились на два с половиной года – до февраля 2026.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Ил-76
Ил-76ЛЛ
Компании
ОАК
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НПО «Сатурн» начало летные испытания двигателя для Superjet 100
1 комментарий
№1
02.07.2024 15:58
Ни чего себе прохлопали «процессы, которые невозможно было предусмотреть на стенде» , на два с половиной года работы.
Не пустячок какой. Н
За такое время новый двигатель можно разработать.
Молодёжь в очередной раз показало отсутствие компетентности.
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