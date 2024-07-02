Пограничное состояние: зачем Украина наращивает силы у рубежей Белоруссии

Киевский режим может устроить вооруженные провокации, полагают эксперты

Нарастание напряженности на границе Белоруссии с Украиной может повлечь за собой вооруженные провокации со стороны киевского режима, рассказали опрошенные «Известиями» эксперты. В то же время, по их мнению, на полномасштабные боевые действия на этом направлении у ВСУ просто не хватит сил. В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал концентрацию украинских войск на границе поводом для беспокойства Москвы.

Повод для беспокойства

Москва считает концентрацию украинских войск на границе с Белоруссией и своей проблемой, заявил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Это причина беспокойства не только Минска, но и Москвы. Ибо мы действительно союзники и партнеры, — сказал официальный представитель Кремля.

В ответ на вопрос о готовности России помочь Белоруссии в случае провокаций, Песков отметил, что Белоруссия — союзное государство, у него с Россией есть особые форматы диалога по линии всех соответствующих ведомств, в том числе и спецслужб.

— И наши министерства обороны находятся в партнерском, постоянном контакте, — подчеркнул Песков.

По словам представителя Кремля, лидеры стран Владимир Путин и Александр Лукашенко могут, если посчитают необходимым, обсудить эту тему в рамках саммита ШОС, который состоится на нынешней неделе.

Глава администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что Минск имеет ответ на любой сценарий развития ситуации на границе с Украиной.

— Поэтому не хотелось бы, чтобы украинская сторона начинала какие-то провокации, ненужные абсолютно. Проверяла нас на прочность, — сказал Крутой.

По его словам, белорусская сторона тщательно отслеживает ситуацию на южной границе.

Провокации не исключены

По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, вооруженные провокации на украинско-белорусской границе не исключены.

— Украина давно перестала быть субъектом, все ее действия диктуются извне, — пояснил он «Известиям». — Главная задача, которая стояла перед Украиной, — максимально дестабилизировать развитие России и ее ближайших партнеров и союзников. Таким союзником для нас является Республика Беларусь. Поэтому вероятность вооруженных провокаций существует.

Эксперт напомнил, что на территорию страны залетали украинские беспилотники, а также заходили диверсионно-разведывательные группы, состоявшие из беглых белорусских граждан. Их ликвидировал спецназ КГБ республики.

— В попытках дестабилизировать Белоруссию Украина может добиться того, что Россия получит возможность с территории Белоруссии, защищая ее, отрезать киевский режим от поставок с запада, выйти на границу с НАТО, — полагает Алексей Леонков.

При этом, несмотря на вероятность вооруженных провокаций, на полномасштабные боевые действия на втором фронте у Украины просто нет сил, указал эксперт.

Как рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин, Украина будет пытаться создавать напряженность для Белоруссии по максимуму.

— Вербовать людей, расшатывать изнутри, вести террористическую деятельность, разведку, — пояснил он «Известиям». — Но никакой второй фронт она открывать не будет, это очевидно. Потому что, влезая официально в войну еще и с Белоруссией, она полностью обнулит свою и так очень хилую легитимность в глазах Запада и всего остального мира. Для Белоруссии же все зависит не только от ее Вооруженных сил, которые сами по себе являются важным элементом стабильности, но и от спецслужб.

Расширение географии

Основная цель скопления украинских войск у границы с Белоруссией — это расширение географии конфликта, заявил «Известиям» зампредседателя комиссии по международным делам парламента Белоруссии Олег Гайдукевич. Причем, по его мнению, концентрация войск происходит не по команде Киева, а по указанию со стороны США.

— Сейчас эти провокации усилились, потому что мобилизовать некого, оружие западное не помогает, поэтому стоит сценарий как расширить географию конфликта, вот и хотят Беларусь включить, Польшу, Прибалтику. Мы все делаем, чтоб был мир, и я думаю, что мы с этим справимся, — сказал белорусский парламентарий.

При этом контакты с украинской стороной, по словам Гайдукевича, есть.

— Мы никогда от контактов не отказываемся, мы всегда готовы контактировать по любым вопросам, чтобы был мир, — подчеркнул он.

Политолог Кирилл Аверьянов считает, что отношения Украины и Белоруссии испортились безнадежно, обстановка на украинско-белорусской границе все последние годы напряженная. По его мнению, стягивание войск к границе не связано с желанием Киева развязать конфликт на границе с Белоруссией, а скорее выступает следствием белорусофобии, которое пронизало руководство Украины.

— Полагаю, что нам, России, это на руку. Украина отвлекает свои силы на границу с Белоруссией, следовательно с линии фронта какие-то боевые подразделения уходят и это можно только приветствовать — сказал он.

О росте напряженности на границе с Украиной заявил 29 июня замкомандующего Силами специальных операций (ССО) по идеологической работе ВС Белоруссии полковник Вадим Лукашевич.

—Коалицией западных стран развязан горячий конфликт вблизи нашей территории. С их стороны предпринимаются попытки втянуть нашу страну в войну. В этих сложных условиях наша страна делает всё, чтобы сохранить мир на белорусской земле, — сказал он.

По словам белорусского офицера, Украина стягивает к границам государства войска, вооружение, а также военную технику. Он также сообщил о размещении американских боевых машин пехоты, реактивных систем залпового огня, тяжелой дальнобойной артиллерии и другой техники в Житомирской области. Замкомандующего ССО сообщил также об установке украинскими военными систем наблюдения радиоэлектронной разведки неподалеку от белорусской границы, а также об оборудовании проходов в минно-взрывных заграждениях. Украинские войска используют беспилотники и периодически заходят на территорию Белоруссии.

28 июня в минобороны Белоруссии сообщили, что дивизион реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Полонез» вышел в назначенный район с полным боекомплектом в связи со сложной обстановкой вблизи границы с Украиной.

До этого, 20 июня Госпогранкомитет Белоруссии сообщил об увеличении украинской группировки на границе. Отмечалось, что на сопредельной территории концентрируются в том числе американские боевые машины пехоты Bradley, РСЗО HIMARS и немецкие установки Gepard.

Москва и Минск активно развивают в последние годы военное сотрудничество. С прошлого года на территории Белоруссии размещено российское тактическое ядерное оружие. С 11 июня военные двух государств проводят второй этап учений нестратегических ядерных сил. В Минобороны России сообщали, что в ходе него должны быть отработаны вопросы совместной подготовки частей вооруженных сил двух стран к боевому применению нестратегического ядерного оружия. Как отмечали в ведомстве, учения направлены на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия России и Белоруссии «в целях безусловного обеспечения суверенитета и территориальной целостности Союзного государства».

Роман Крецул

Владимир Матвеев

Елизавета Борисенко