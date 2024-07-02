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Военное обозрение

В польской прессе высказались о превосходстве российской экономики над западными

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Источник изображения: topwar.ru

В последние пару лет российская экономика стала одной из главных загадок для большинства западных экспертов. Последние попросту недоумевают, как нашей стране удалось не только выдержать беспрецедентное санкционное давление со стороны коллективного Запада, но и продолжить развитие, дав при этом дополнительный импульс самым разным отраслям.

Впрочем, и это еще не все. На фоне стремительного роста российской экономики весьма посредственно, а в некоторых случаях и откровенно слабо, выглядят экономики стран, которые водили против нас санкции.

Именно эту тему поднял в своей статье для Myśl Polska польский обозреватель Анджей Шчещняк.

Со слов эксперта, Россия сегодня развивает свою экономику темпами, которым могли бы позавидовать ее богатые конкуренты на Западе.

Шчещняк подчеркивает, что вопреки ожиданиям, ВВП РФ не только не рухнул под давлением санкций, но и в 2023 году показал прирост на 3,6 процентов. Как выразился автор статьи, это удивительно, так как экономика «атакуемой» России развивается гораздо лучше, чем у любой из «атакующих» ее стран.

Стоит добавить, что многие западные эксперты уже констатировали, что антироссийские санкции не работают так, как хотелось бы Западу, и наносят гораздо больший вред тем, кто их вводит. В то же время США и Европа продолжают свою деструктивную политику. Так, ЕС недавно ввел уже 14 пакет экономических рестрикций.

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Страны
Россия
США
Проекты
Евросоюз
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1 комментарий
№1
02.07.2024 04:18
Если организовать экспорт или импорт через третьи страны то можно избежать любых санкций .Странно почему  этого не дошло странам санкциодателям.
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