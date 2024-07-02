«Входят в засекреченный пакет помощи»: ВСУ получат БТР Puma

Источник изображения: topwar.ru

Минобороны Украины одобрило развертывание бронетранспортеров Puma (не путать с немецкой одноименной БМП) в составе своих вооруженных сил. Данные БТР прошли необходимый процесс кодификации, позволяющий приобретать их за счет средств государственного бюджета.

Примечательно, что ни одна из стран не делала официальных заявлений о поставках БТР Puma киевскому режиму. Однако известно, что эти машины состоят на вооружении Италии, Пакистана, Ливии, Аргентины и Джибути.

Вероятно поставка БТР Puma на Украину входила в состав одного из засекреченных пакетов военной помощи, оказываемой итальянским правительством

- отмечается в издании Army Recognition.

Источник изображения: topwar.ru

Также имеются объективные доказательства уничтожения на Украине по крайней мере одного БТР Puma. Таким образом, ВСУ получали и продолжат получать машины этого типа.

Puma 6x6, разработанный итальянским консорциумом Iveco-Oto Melara, оснащен 7,62-мм или 12,7-мм пулеметом. БТР перевозит десант из 6 солдат. Масса машины составляет 5,7 тонн, то есть она относится к легкому классу бронетехники. Дизельный двигатель Iveco мощностью 180 л.с. позволяет развивать максимальную скорость 105 км/ч с запасом хода в 800 км.