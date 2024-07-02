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ТАСС

Блинкен сообщил о намерении Запада укрепить военный потенциал Украины на долгие годы

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Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Pool/Johanna Geron

Госсекретарь заявил, что "успех Киева" означал бы сохранение самостоятельности Украины

ВАШИНГТОН, 1 июля. /ТАСС/. Коллективный Запад стремится укрепить военный потенциал Украины на долгосрочную перспективу. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Однако столь же критически важно, чтобы Украина разработала потенциал сдерживания агрессии и защиты от нее на перспективу, на многие годы [вперед]", - сказал он, выступая в Институте Брукингса.

"В то же время, - считает глава внешнеполитического ведомства США, - Украина развивает собственный военно-промышленный комплекс таким образом, который позволит ей снабжать себя". "И мы пытаемся обеспечить приток частных инвестиций на Украину, чтобы гарантировать, что ее экономика может расти и процветать", - отметил Блинкен.

По его словам, "успех Киева" означал бы сохранение самостоятельности Украины, в том числе с военной и экономической точек зрения. "Для меня, для нас успех очень ясен. Речь идет о сильной и успешной Украине, которая все глубже интегрирована в Запад, стране, способной стоять на собственных ногах в военном, экономическом и демократическом планах", - заявил шеф американской дипломатии. 

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Страны
США
Украина
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