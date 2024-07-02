США намерены принять меры по укреплению украинской ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский и государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен во время встречи в Киеве, 14 мая 2024 года.

По словам госсекретаря Энтони Блинкена, в его стране заинтересованы в привлечении частных инвестиций на Украину

ВАШИНГТОН, 1 июля. /ТАСС/. США рассчитывают в ближайшее время принять меры для укрепления противовоздушной обороны (ПВО) Украины. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в Институте Брукингса.

Он утверждал, что США заинтересованы в привлечении частных инвестиций на Украину. "Для защиты сфер, в которых осуществляются инвестиции, необходимо наличие противовоздушной обороны, и мы занимаемся этим. Думаю, в ближайшие недели по мере приближения саммита НАТО, который пройдет на следующей неделе, вы увидите больше новостей на этот счет", - заявил Блинкен.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что американская администрация приняла решение передавать все производимые в настоящее время системы противовоздушной обороны Patriot и NASAMS Украине. Представитель Белого дома добавил, что Вашингтон считает эту меру лучшим вариантом дальнейшей военной поддержки Украины на настоящий момент.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что поставки Украине новых вооружений не изменят ситуацию на фронте, а ведут лишь к затягиванию конфликта. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России.