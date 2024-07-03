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РИА Новости

Военный аналитик: специалисты получат очень полезную информацию об ATACMS

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Система наведения ATACMS, оказавшаяся в распоряжении российских специалистов. Архивное фото
Система наведения ATACMS, оказавшаяся в распоряжении российских специалистов. Архивное фото.
Источник изображения: © Министерство обороны РФ

Военный аналитик Михайлов: специалисты изучают систему наведения сбитой ATACMS

Изучение российскими специалистами системы наведения и коррекции полета американской ракеты ATACMS прокомментировал в эфире радио Sputnik руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

В распоряжении российской стороны оказалась система наведения и коррекции полета американской оперативно-тактической ракеты ATACMS – блок лазерных гироскопов и GPS-модуль ракеты, рассказал РИА Новости специалист по работе с вооружением. По его словам, эксперты смогут изучить работу систем ракеты на всем протяжении полета и возможности по коррекции курса. Каким образом система наведения оказалась у российских специалистов, не уточняется.

В эфире радио Sputnik руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов прокомментировал информацию.

"Думаю, что ракета была либо подавлена, либо сбита нашей системой противовоздушной обороны. В презентации, которую опубликовало РИА Новости, не был показан корпус ракеты, а были показаны ее ключевые части, которые как раз отвечают за наведение и коррекцию курса ракеты, поэтому я думаю, что она все-таки была сбита, но упала так, что основные части оказались неповрежденными. Там используются лазерные гироскопы. В мире всего три государства производят гироскопы в промышленных масштабах: США, Франция и Россия. Это очень высокий технический уровень изделия. Важно, что коррекция идет по GPS-антенне. Это говорит о том, что американская система навигации ведет эти ракеты, и что без участия американских спутников ракета ATACMS не будет являться высокоточным изделием", – сказал Александр Михайлов.

Полученная информация об ATACMS будет очень полезной, считает аналитик.

"Специалисты получат информацию не только о начинке этой ракеты, но и получат доступ к каналу связи и управления этой ракетой, понимая, на каких принципах основывается ее высокоточность и маневренность. Думаю, это будет очень полезная информация для наших специалистов ПВО и ПРО. Нам нужно иметь полную техническую информацию об изделии противника, чтобы минимизировать угрозу", – заключил Михайлов.
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Страны
Россия
США
Франция
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