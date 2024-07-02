Войти
Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Ответ не понравится Киеву

554
0
0
Ответ не понравится Киеву
Ответ не понравится Киеву.
Источник изображения: belvpo.com

В сети прокатилась волна информации, что Украина концентрируют дополнительные войска на ровенско-житомирском направлении. Не исключено, что кем-то на Западе принято решение об активизации усилий по втягиванию Беларуси в конфликт.

С одной стороны, наступление ВСУ на мозырьском направлении в сегодняшних реалиях просто невозможно. У Украины сейчас нет ресурсов, чтобы удерживать восточный фронт, не говоря уже о начале боевых действий на северном направлении.

С другой стороны, есть важные факты, которые тезисно привел НГШ ВС РБ генерал-майор Муравейко.

1. В населенный пункт Овруч, на ровенско-житомирском направлении, прибыли подразделения специального назначения ВСУ.

Стоит понимать, что такие подразделения, размещенные возле границы вызывают опасения и настороженность.

Более того, военизированные формирования из состава “полка калиновского” и РДК также присутствуют на белорусско-украинской границе. Это грозит провокациями в приграничной зоне, а возможно и проведением диверсий на объектах критической инфраструктуры Беларуси и т.д.

В свою очередь, мы неоднократно обращали внимание на планы ВПР Украины, Польши и стран Балтии дестабилизировать обстановку в Беларуси.

2. Белорусские военнослужащие регулярно сталкиваются с провокациями украинских БПЛА, которые нарушают воздушное пространство Беларуси.

Следовательно, подобные действия расцениваются исключительно как провокационные, на что ВС РБ предпринимают ответные меры, наращивая свое присутствие на определенных направлениях и участках местности.

Таким образом, одним из элементов стратегического сдерживания является выход РСЗО «Полонез-М» в назначенный район с полным боекомплектом.

Такое решение ВПР Беларуси – это в первую очередь демонстрация решимости и предостережение киевскому режиму в эскалации обстановки в регионе по западному сценарию.

Павел Ковалев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Польша
Украина
Проекты
БПЛА
Похожие новости
15.02.2012
ДОВСЕ умер и не надо его реанимировать
28.07.2011
За последние 10 лет США расширили свою военную сеть в мире ("OpEdNews.com", США)
06.05.2011
Боевая сила интеллекта
21.02.2011
«Айдекс-2011»: будут ли подтверждены планы стран Ближнего Востока по закупке вооружений в условиях нестабильности в регионе?
01.07.2008
«РОССИЙСКАЯ ВЫСТАВКА ВООРУЖЕНИЯ. НИЖНИЙ ТАГИЛ 2008» («RUSSIAN EXPO ARMS – 2008») и «ОБОРОНА И ЗАЩИТА 2008» («RUSSIAN DEFENCE EXPO 2008»)
26.02.2008
Истребители нон грата. Алжир меняет форму отношений с Москвой
25.05.2007
БЕНЕФИС РОССИИ В МИНСКЕ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.07 18:14
  • 140
Эксперт считает, что авианосцы ВМФ РФ целесообразно использовать в Тихоокеанском флоте
  • 02.07 17:33
  • 2316
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 02.07 17:10
  • 1
«Вероятно, использовались для калибровки радара «Контейнер»: в немецкой прессе строят догадки относительно полёта российских самолётов Ту-142МК
  • 02.07 16:13
  • 0
Польско-украинская «дружба»
  • 02.07 15:58
  • 1
На стенде все было великолепно, но в воздухе начались неожиданные проблемы. ОАК впервые рассказала о трудностях с Superjet 100 (SSJ-New), оснащенным двигателями ПД-8
  • 02.07 10:42
  • 2730
Как насчёт юмористического раздела?
  • 02.07 09:00
  • 160
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 02.07 04:55
  • 2
Минобороны РФ показало боевую работу Су-30СМ ВКС
  • 02.07 04:27
  • 1
The Economist: Уже в августе на Украине может произойти дефолт
  • 02.07 04:18
  • 1
В польской прессе высказались о превосходстве российской экономики над западными
  • 01.07 19:28
  • 1
В России рассказали о применении дронов танкистами
  • 01.07 19:04
  • 1
«Крупнейший проект со времён Второй мировой войны»: Канада приступила к строительству сразу трех новых эсминцев
  • 01.07 19:01
  • 1
Морской отбой: комплекс радиомониторинга обнаружит вражеские дроны
  • 01.07 18:42
  • 2
"Ремдизель": темпы выпуска бронемашины "Линза" нарастили благодаря новой конструкции
  • 01.07 18:29
  • 1
Фотографируй и идентифицируй технику врага: бельгийская компания разработала мобильное приложение для военных