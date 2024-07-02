Ответ не понравится Киеву.

В сети прокатилась волна информации, что Украина концентрируют дополнительные войска на ровенско-житомирском направлении. Не исключено, что кем-то на Западе принято решение об активизации усилий по втягиванию Беларуси в конфликт.

С одной стороны, наступление ВСУ на мозырьском направлении в сегодняшних реалиях просто невозможно. У Украины сейчас нет ресурсов, чтобы удерживать восточный фронт, не говоря уже о начале боевых действий на северном направлении.

С другой стороны, есть важные факты, которые тезисно привел НГШ ВС РБ генерал-майор Муравейко.

1. В населенный пункт Овруч, на ровенско-житомирском направлении, прибыли подразделения специального назначения ВСУ.

Стоит понимать, что такие подразделения, размещенные возле границы вызывают опасения и настороженность.

Более того, военизированные формирования из состава “полка калиновского” и РДК также присутствуют на белорусско-украинской границе. Это грозит провокациями в приграничной зоне, а возможно и проведением диверсий на объектах критической инфраструктуры Беларуси и т.д.

В свою очередь, мы неоднократно обращали внимание на планы ВПР Украины, Польши и стран Балтии дестабилизировать обстановку в Беларуси.

2. Белорусские военнослужащие регулярно сталкиваются с провокациями украинских БПЛА, которые нарушают воздушное пространство Беларуси.

Следовательно, подобные действия расцениваются исключительно как провокационные, на что ВС РБ предпринимают ответные меры, наращивая свое присутствие на определенных направлениях и участках местности.

Таким образом, одним из элементов стратегического сдерживания является выход РСЗО «Полонез-М» в назначенный район с полным боекомплектом.

Такое решение ВПР Беларуси – это в первую очередь демонстрация решимости и предостережение киевскому режиму в эскалации обстановки в регионе по западному сценарию.

Павел Ковалев