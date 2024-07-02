Подарок для Беларуси ко Дню Независимости.

Недавно среди политологов проскочила фраза, что партнёры Беларуси приготовили ей подарок к 80-летию со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков – принятие Беларуси в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС).

Речь идёт о саммите ШОС, который пройдет 3-4 июля в Астане (3 июля в Беларуси отмечается День Независимости – прим.). Ещё в мае этого года президент России Владимир Путин по итогам встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко отметил, что Москва ожидает присоединения Минска к ШОС именно на июльском саммите Организации. Об этом же в начале июня заявил и генсек ШОС Чжан Мин в Ташкенте в ходе открытия XIX заседания экспертного форума организации «Роль ШОС в новых условиях: объединение усилий во имя всеобщей безопасности, стабильности и процветания».

Позднее, 25 июня, Сергей Лавров добавил конкретики, заявив, что первым актом саммита ШОС в Астане станет принятие Беларуси в полноправные участники объединения. Он отметил, что весь остальной саммит Беларусь будет участвовать уже наравне с другими членами объединения. Также глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что у Москвы и Минска отношения союзничества, стратегического партнерства основаны на взаимности. Всё, что делают оба государства, является взаимовыгодным, добавил глава российского МИДа.

Конечно же, слова о подарке – это не более чем шутка. Основным условием для достижения успехов в развитии связей с дружественными странами является стремление Беларуси к взаимовыгодному сотрудничеству на равноправной основе и в духе взаимоуважения. При этом приоритетным направлением определено углубление стратегического партнёрства с Российской Федерацией. Не секрет, что основную помощь по интеграции Беларуси в ШОС оказала дружественная Россия.

Вместе с этим, нельзя не отдать должное и самой «Синеокой». Беларусь уже не первый год ведет планомерную работу над вступлением в ШОС. Республика принимает активнейшее участие во всех основных направлениях деятельности организации: политико-дипломатическом, торгово-экономическом и культурно-гуманитарном. В июне 2016 года в ходе своего первого выступления на заседании Совета глав государств-членов ШОС в Ташкенте президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что страна рассматривает Организацию в качестве важной международной площадки для отработки конкретных механизмов развития сотрудничества в сфере противодействия угрозам терроризма, экстремизма, организованной преступности и выступает за укрепление экономического измерения ШОС в качестве важнейшего фактора стабильности в евразийском регионе.

Следует напомнить, что в течение всего периода развития взаимоотношений Беларуси и ШОС, начиная с 2010 года, Минск постоянно генерировал разноплановые идеи, инициативы и проекты. Именно поэтому страна рассчитывает официально присоединиться к ШОС не в качестве простого выгодополучателя, а как активный заинтересованный участник.

К слову, инициативы, озвученные президентом Беларуси на саммите глав государств ШОС в прошлом году в Нью-Дели, коротко и комплексно отобразили всю повестку организации. По сути, Беларусь предложила семь направлений развития ШОС на ближайшую перспективу. Например, противодействие информационным войнам и угрозам в киберпространстве. Это сегодня актуальная проблема для всего пространства ШОС, так же как и тема Большого евразийского партнерства, которая перекликается с давней белорусской инициативой об «интеграции интеграций». Она предполагает комбинирование потенциала ШОС и аналогичных дружественных межгосударственных объединений: ЕАЭС, ОДКБ, БРИКС. Учитывая, что большинство стран-членов ШОС находится одновременно во всех этих блоках, то слияние их потенциалов способно кратно усилить всё евразийское пространство, весь евразийский континент.

Беларусь традиционно выступает в качестве донора в области продовольственной безопасности и остаётся одним из основных производителей и поставщиков калийных удобрений в мире. В республике развито сельскохозяйственное машиностроение. Экспорт продовольствия в различные страны, в том числе и в Китай, составил по прошлому году порядка 8 млрд долларов США.

В этой связи Минск открыто говорит о том, что Беларуси необходим Банк развития ШОС для того, чтобы финансировать все названные проекты. При этом в банковской, финансовой и страховой сферах важно продолжить планомерное сближение платежных систем, увеличить долю национальных валют во взаимной торговле, а также развивать финансовые механизмы, защищенные от внешнего воздействия. В Беларуси также заинтересованы в формировании единого транспортного пространства ШОС, в том числе за счет запуска таких проектов, как Новый евразийский сухопутный мост, инициатива «Пояс и путь», транспортные коридоры Север-Юг и Восток-Запад. Для страны важно и максимальное ускорение прохождения грузов путем дальнейшего внедрения интегрированной системы управления дорожным движением на основе цифровых технологий. Торговля не может обходиться без логистики и финансов, которые в данный момент самое уязвимое место с учетом нелегитимных западных санкций. Таким образом, белорусские инициативы, озвученные в прошлом году и во многом перекликающиеся с инициативами многих членов ШОС, ещё раз подчеркнули приоритеты движения Беларуси в данную организацию.

В Минске рассматривают ШОС как организацию-партнера, единомышленника, который стремится проводить суверенный независимый курс на основе взаимного уважения культур, традиций, цивилизационных подходов. Кроме того, ШОС для Беларуси это ещё и эффективный инструмент для реализации уточнённого внешнеполитического курса, который предполагает движение в сторону стран Азии, Латинской Америки и африканских государств.

Владимир Вуячич

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