Руководство ВВС США задумалось об отказе от дорогостоящей программы разработки малозаметного истребителя шестого поколения на фоне проблем с самолетами F-35, сообщило издание The Daily Telegraph.

Отмечается, что ВВС США на протяжении многих лет работали над программой создания нового истребителя шестого поколения в рамках программы NGAD. Новинка должна была сочетать в себе высокую скорость, большую дальность полета и скрытность от радаров. При этом самолет должен был иметь на вооружении новое поколение ракетного вооружения и обладать способностью противостоять беспилотникам под управлением искусственного интеллекта.

"По состоянию на весну этого года планировалось, что ВВС США приобретут 200 новых самолетов, начиная с 2030-х годов. Сейчас этот план разваливается", – говорится в статье.

По словам начальника штаба ВВС США генерала Дэвида Оллвина, в настоящее время обычный бюджет военно-воздушных сил страны составляет около 200 млрд долларов. При этом контролирующие Палату представителей конгресса США республиканцы стремятся максимально сократить расходы федерального бюджета, а программы ВВС требуют увеличения финансирования.

Отмечается, что в США простаивают десятки уже готовых самолетов F-35, которые не могут быть переданы в войска из-за необходимости довести до ума программное обеспечение. Как отмечают в корпорации Lockheed Martin, на это может потребоваться около года.

В этих условиях командование ВВС может быть вынуждено отказаться от программы NGAD и потерять господство в воздухе, удерживаемое на протяжении последних десятилетий, пишет газета.

Ранее издание Military Watch Magazine сообщило, что истребители Су-57 успешно показали себя в зоне спецоперации на Украине. Отмечалось также, что Су-57 с новым двигателем станет самым быстрым в мире.