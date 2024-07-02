Генерал Хренин: «НАТО не стоит лезть в Беларусь, а необходимо договариваться».

Размышления о «вероятном» участии белорусских вооружённых сил в конфликте на Украине, или в целом о «белорусской угрозе», продолжают периодически появляться на страницах западных и украинских СМИ. Актуализация вопроса происходит в зависимости от информационных поводов, которыми служат для этого различные учения, проверки, перемещения белорусских войск, или заявления президента Беларуси.

Вот и сейчас, после анонсирования внезапной проверки готовности вооруженных сил Беларуси, начали всплывать отдельные инсинуации «на заданную тему». В частности, на страницах ВВС News принялись рассуждать о том, что же представляет собой сегодня белорусская армия. При этом главным мейнстримом был определён тезис «А так ли страшен чёрт, как его малюют»?

В предложенном изданием материале был сделан обзор практически всей истории вооружённых сил суверенной Беларуси – от момента прекращения существования Краснознамённого Белорусского военного округа до появления комплексов С-400, «Искандеров» и тактического ядерного оружия. Следует отметить, что автор постарался затронуть как можно больше вопросов, которые, по его мнению, должны были охарактеризовать боеспособность белоруской армии. Он (автор) вспомнил про численность и качество укомплектованности, сказал пару слов о мобилизационном ресурсе, посчитал вооружение и военную технику, отметил участие в январе 2022 года белорусской «батальонно-тактической группы» в операции ОДКБ в Казахстане, и… сделал вывод: «Боеготовность даже имеющихся 50 тысяч военных оценивается скептически – никто из них не участвовал в реальных боевых действиях».

Характерно, что аргументация автора строилась на мнении «авторитетных» источников – одного когда-то бывшего белорусского, а ныне польского экстремистского инфоресурса, главного редактора второго подобного экстремистского издания в Варшаве и командира тик-токерного «белорусского войска», так называемого «Полка имени Кастуся Калиновского», Дениса Прохорова.

Казалось бы, что для крупнейшей британской вещательной организации такие источники – это не уровень. Но, по всей видимости, в современной Великобритании на такие мелочи уже никто не обращает внимания.

Примечательно, что при написании статьи всё-таки было сделано несколько попыток объективно подойти к рассматриваемому вопросу. Так, например, в части, рассказывающей о вооружении белорусской армии, было указано на наличие новейших бронетранспортеров БТР-82 А российского производства. Вспомнили и о «едва ли не самой известной современной разработке белорусского оборонпрома, «аналоге HIMARS», – ракетной системе залпового огня «Полонез-М» с дальностью до 300 км». Кроме того, в статье уделили внимание БТР «Volat-V2», который «разрабатывают местные конструкторы», и который «военные обозреватели оценивают, как перспективную разработку, объективно лучшую в этой нише боевых бронированных машин».

Особое место в «рассуждениях» на сайте ВВС News было отведено «ядерной угрозе». «Упомянутые ракетные комплексы «Искандер-М» могут быть носителями ядерного оружия, как и штурмовики Су-25, о соответствующей модернизации которых заявляли в Минске», – нагнали страху «специалисты». При этом также было отмечено, со ссылкой на IISS (британский Международный институт стратегических исследований), что при дальности стрельбы «Искандеров-М», которая достигает 500 км, «угроза тактического ядерного оружия распространяется уже не только на Польшу и балтийские страны, но и на Румынию, Венгрию, Словакию и небольшую часть Чехии». «Под угрозой и большая часть Украины – теперь и с севера. То есть ядерное оружие в Беларуси с соответствующими носителями – это геополитический вызов, который использует Россия», – совсем запутался автор «рассуждений».

Получается, что, если следовать логике повествующего, с одной стороны – армия Беларуси не имеет боевого опыта, а значит, не представляет собой ничего серьёзного и опасного, а с другой стороны – у неё есть ядерное оружие и его носители, а значит – угроза! Причём для половины Европы.

В дополнение к «туману войны», изобилующему в статье, приводится мнение главного редактора Défense Express, некоего Олега Каткова. «Беларусь – закрытая страна. И по их видео трудно оценить реальную боеспособность армии. Но история показывает, что преуменьшение уровня противника несёт угрозу. Нужно всегда исходить из того, что он может быть значительно сильнее, чем кажется», – предупреждает украинский журналист.

Тем временем, пока псевдоспециалисты соревнуются на маститых информационных площадках в ничего не значащих мнениях, со своей стороны отметим, что в Беларуси неоднократно заявляли о крайней агрессивности политики НАТО в отношении республики. Именно поэтому в стране на протяжении последних нескольких лет на постоянной основе проводятся различные военные учения и проверки, призванные повысить обороноспособность государства.

Прямо сейчас в рамках ранее упомянутой проверки готовности соединений и воинских частей вооружённых сил белорусские военные отрабатывают на южном направлении отражение незаконного проникновения на территорию Беларуси вооруженных групп боевиков. Как заявили в Минобороны, «Силы специальных операций в тесном взаимодействии с ракетными войсками и артиллерией продолжают выполнять учебно-боевые задачи в Гомельской и Брестской областях».

Отмечается, что отрабатываются вопросы «по усилению участков Государственной границы на возможных направлениях незаконного проникновения на территорию Беларуси вооруженных групп боевиков, а также перекрытия каналов доставки оружия, боеприпасов и иных средств, которые могут использоваться для дестабилизации обстановки в стране».

То есть, очевидно, что белорусские силовики готовятся именно к защите своей страны, а не прокладывают тайные тропы для нападения на соседние Польшу, Литву, Латвию или Украину, как пытаются это представить на Западе. Причём готовятся качественно и усердно, и в этом им помогают специалисты-инструкторы из ЧВК «Группа Вагнера». По их мнению, занятия проходят успешно, и белорусские военнослужащие демонстрируют высокий уровень подготовки. Согласитесь, что такая оценка от специалистов, обладающих бесценным реальным боевым опытом, дорогого стоит.

Следует добавить, что не только военнослужащие ССО и сухопутных войск белорусской армии привлекаются к выполнению учебно-боевых задач. Как сообщили в пресс-службе белорусского оборонного ведомства, 26 июня в рамках внезапной проверки был поднят в небо по тревоге самолет Су-30СМ из состава дежурных сил по ПВО. «В одной из авиационных воинских частей по тревоге в небо был поднят экипаж дежурного авиационного средства», – рассказали в Минобороны. В министерстве также уточнили, что на дежурстве находилось звено Су-30СМ. А накануне в небо поднимались ударные вертолеты, которые также находились на боевом дежурстве. Перед экипажами была поставлена задача патрулировать небо над республикой, чтобы не допустить нарушения воздушных границ государства.

Как отметил глава белорусского военного ведомства, в Минске видят агрессивные планы Запада и настроены решительно. По его словам, НАТО не стоит лезть в Беларусь, а необходимо договариваться. В ином случае, как подчеркнул генерал Хренин, республике есть чем ответить.

Как видим, для таких слов у министра есть все основания.

Владимир Вуячич