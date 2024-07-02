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ТАСС

WSJ: у Киева недостаточно сил для наступательных операций

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Источник изображения: AP Photo/ Efrem Lukatsky

Газета отметила, что перед Украиной стоит задача "использовать западное оружие для удержания позиций"

НЬЮ-ЙОРК, 1 июля. /ТАСС/. Украина не располагает достаточными силами для проведения каких-либо наступательных операций. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на оценки неназванного представителя западной разведки.

По его данным, Киеву "удалось набрать достаточно сил для восполнения потерь и некоторых резервов". Но "ему нужно в несколько раз больше, чтобы начать какого-либо рода крупное наступление". В свою очередь неназванный украинский чиновник, слова которого приводит WSJ, признал, что после провала прошлогоднего контрнаступления, предпринятого Киевом, перед ним на данный момент стоит задача "использовать западное оружие для удержания позиций".

14 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством МИД назвал условия для урегулирования ситуации на Украине. Среди них вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО. Кроме того, Россия считает необходимыми отмену всех западных санкций против нее и установление внеблокового и безъядерного статуса Украины. Путин указал, что если Украина и Запад откажутся от этих условий, то в дальнейшем они могут измениться. Киев российский мирный план отверг.

Россия неоднократно заявляла о неприемлемости так называемой украинской формулы мира. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что заявления Киева о мирном урегулировании делаются без учета существующих реалий. 

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Россия
Украина
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Путин Владимир
Проекты
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Ядерный щит
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