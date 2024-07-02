В США опубликованы первые кадры полёта прототипа дрона XQ-67

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Американские ВВС опубликовали первое видео полета своего нового экспериментального беспилотника XQ-67A. При этом подчеркивается, что полет состоялся еще в феврале этого года на полигоне завода General Atomics в Калифорнии. Как поясняют разработчики, БПЛА XQ-67A является частью программы по совместному использованию недорогих авиационных платформ, основной целью которой является тестирование технологий автономных станций зондирования.
Эксперты, знакомые с ходом разработки новейшего беспилотника, отмечают его технические и стратегические аспекты, которые делают XQ-67A уникальным.
– констатируют специалисты.
Американцы уверены, что XQ-67A и аналогичные беспилотники будут играть решающую роль в будущих наблюдениях, разведке и боевых миссиях. Они выделяют их способность работать автономно, общаться друг с другом и с пилотируемыми платформами, а также быстро адаптироваться к меняющимся условиям боя.
– уверены в ВВС США.
При этом подчеркивается, что подобные технологии отражают глобальную тенденцию в вооруженных силах по всему миру. Все больше стран уделяют внимание интеграции робототехники и автономии в военные операции.