В США опубликованы первые кадры полёта прототипа дрона XQ-67

Источник изображения: topwar.ru

Американские ВВС опубликовали первое видео полета своего нового экспериментального беспилотника XQ-67A. При этом подчеркивается, что полет состоялся еще в феврале этого года на полигоне завода General Atomics в Калифорнии. Как поясняют разработчики, БПЛА XQ-67A является частью программы по совместному использованию недорогих авиационных платформ, основной целью которой является тестирование технологий автономных станций зондирования.

Эксперты, знакомые с ходом разработки новейшего беспилотника, отмечают его технические и стратегические аспекты, которые делают XQ-67A уникальным.

Беспилотник оснащен передовыми сенсорными системами, способными собирать и передавать данные в режиме реального времени, улучшая координацию с другими автономными и пилотируемыми подразделениями. Эта возможность обмена данными имеет решающее значение для современных боевых задач, где быстрая и точная информация может означать разницу между успехом и неудачей

– констатируют специалисты.

Американцы уверены, что XQ-67A и аналогичные беспилотники будут играть решающую роль в будущих наблюдениях, разведке и боевых миссиях. Они выделяют их способность работать автономно, общаться друг с другом и с пилотируемыми платформами, а также быстро адаптироваться к меняющимся условиям боя.

Это делает их незаменимыми средствами для современных вооруженных сил

– уверены в ВВС США.

При этом подчеркивается, что подобные технологии отражают глобальную тенденцию в вооруженных силах по всему миру. Все больше стран уделяют внимание интеграции робототехники и автономии в военные операции.