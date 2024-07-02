Минобороны США представило эскиз нового гибридного беспилотника XRQ-73 для скрытой разведки

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Визуализация XRQ-73

Минобороны США представило эскиз нового беспилотника XRQ-73, предназначенного для ведения скрытой разведки. Первый полет ожидается к концу 2024 года, хотя ранее он был запланирован на 2023 год.

Данный БПЛА массой 566 кг был создан в рамках реализации программы SHEPARD, предполагающей разработку семейства дронов с гибридно-электрической силовой установкой. Кроме веса, никакие технические подробности о новом аппарате пока не разглашаются.

Указывается, что дрон будет применяться для удовлетворения срочных оперативных потребностей. Что значит эта формулировка, в военном ведомстве не разъяснили, однако обозначение «RQ» предполагает, что он будет выполнять миссии ISR (разведка, наблюдение и рекогносцировка).

Двигатели и конструкция XRQ-73 в виде летающего крыла улучшают малозаметность и снижают уровень шума. Американские эксперты ранее, еще в 2011 году, назвали шум «проблемой номер один» для низколетящих БПЛА.

Дрон XRQ-73 схож по конструкции с некоторыми уже состоящими на вооружении аппаратами, в частности, с RQ-170 Sentinel, созданным компанией Lockheed Martin. Но XRQ-73 оборудован вместо одного парой воздухозаборников, расположенных в верхней части центральной секции фюзеляжа.