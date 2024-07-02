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ТАСС

SERA и Blue Origin отправят в космос гражданина Индии

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Blue Origin и Sierra Space показали концепт частной космической станции
Blue Origin и Sierra Space показали концепт частной космической станции.
Источник изображения: Blue Origin, Sierra Space

Как пишет газета Mint, он вместе с представителями других государств поднимется на высоту линии Кармана

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 июля. /ТАСС/. Американская компания Агентство космических исследований (Space Exploration and Research Agency, SERA) и возглавляемая бизнесменом Джеффом Безосом компания Blue Origin объявили Индию страной-партнером своей программы пилотируемых космических полетов. Как сообщает газета Mint, в рамках этой миссии индийский гражданин вместе с представителями других государств поднимется на высоту линии Кармана (100 км над Землей)

Как сообщают организаторы, этот проект направлен на "демократизацию космических путешествий" и предоставляет возможность полететь в космос простым людям, в том числе из стран, которые не имеют пилотируемых космических программ.

Регистрация участников начнется в августе. SERA объявила, что любой человек, имеющий доказательство индийского гражданства, может подать заявку на участие в программе космического туризма Blue Origin за плату в размере $2,5. Шесть астронавтов из разных стран-участниц полетят на многоразовой ракете New Shepard производства компании Blue Origin. Все расходы берут на себя организаторы.

Сроки старта миссии не разглашаются. Представители SERA рассказали журналистам, что отбор космонавтов продлится около шести месяцев, а миссия состоится "в ближайшие годы". Blue Origin, поддерживаемая Джеффом Безосом, не публикует график запуска заранее.

В настоящее время Индия готовит собственный пилотируемый полет. В августе 2018 года премьер-министр Индии Нарендра Моди официально объявил, что его страна отправит на орбиту первый национальный экипаж к августу 2022 года, когда Индия будет отмечать 75 лет освобождения от британского колониального господства. Название проекта "Гаганьян" (от санскритского "гагана" - небеса) означает "небесный корабль". Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции, остановившей в марте 2020 года большинство работ по проекту, отправка на орбиту миссии "Гаганьян" сейчас запланирована на 2025 год. Четверо членов национального индийского экипажа ранее прошли подготовку в российском Звездном городке и теперь продолжают тренировки в Индии.

Если Blue Origin удастся запустить свой аппарат раньше "Гаганьяна", то индиец на борту американской ракеты имеет шанс стать вторым в истории гражданином Индии в космосе. Первым был Ракеш Шарма, который отправился в космос 3 апреля 1984 года в составе экипажа корабля "Союз Т-11" вместе с советскими космонавтами Юрием Малышевым и Геннадием Стрекаловым. Международный экипаж вернулся на Землю 11 апреля 1984 года, длительность полета Шармы составила 7 суток, 21 час и 41 минуту. 

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Страны
Индия
США
Компании
Blue Origin
Проекты
2020-й год
Союз ПКК
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