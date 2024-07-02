Давно ожидавшийся европейский правый поворот в политике стал реальностью. Одна из самых проевропейских и проамериканских стран ЕС — Франция — после первого тура парламентских выборов стремительно поправела. Победу одержало "Национальное объединение" Марин Ле Пен, выступающее с позиций евроскептицизма и борьбы с нежелательной миграцией.

Это яркое свидетельство того, чего на самом деле хотят европейцы и какого курса они сегодня ждут от политиков, которым доверяют. Другое дело, что такой поворот категорически не устраивает Вашингтон, давно превративший ЕС в вассала. Именно поэтому проигравшие оппоненты успешных правых изо всех сил принялись обвинять их в намерении чуть ли не передать руководство Францией в частности и Европой вообще представителям Кремля.

"Вторая по величине экономика Европы и единственная ядерная держава континента теперь как никогда прежде близка к созданию крайне правого правительства — после первого этапа голосования "Национальное объединением Марин Ле Пен ушло в отрыв, — ужасается американский Politico. — Если во втором туре 7 июля "Национальное объединение" получит парламентское большинство (а, судя по прогнозам, это вполне возможно), Франция окажется в неизведанных доселе водах. Страной, как минимум отчасти, будут управлять политики, сделавшие себе имя на симпатиях Владимиру Путину и клятвах разорвать Европейский союз, объявить войну миграции и выйти из НАТО".

Еще раз, по пунктам. Симпатии к Владимиру Путину. Выход из Евросоюза. Противодействие миграции. Выход из НАТО. И что же во всех этих намерениях такого, что угрожает неприятностями французам? Все строго наоборот!

Начнем с последнего: выхода из НАТО. Политика Североатлантического альянса в последние годы стала настолько неадекватной и агрессивной, что прямо угрожает его членам. Чего стоит одно заявление мсье Макрона о намерении войска на Украину! Очевидно, что это приведет к масштабной эскалации и без того "горячего" конфликта. И тогда Франция вопреки воле большинства ее граждан будет втянута в войну, рассчитывать на победу в которой ей не приходится. Это французы отлично понимают — и категорически не хотят. То есть с этой точки зрения Ле Пен выражает волю явного большинства соотечественников.

Противодействие миграции — тоже один из важнейших запросов французского общества. По оценкам миграционных служб Франции, не менее 10% населения сегодня составляют именно мигранты. Постепенная исламизация страны и стремительное снижение числа белого населения всерьез беспокоят французов. Насколько серьезны их опасения, ясно видно по массовым протестам мигрантов, вспыхнувшим (или, возможно, инспирированным проигравшей стороной!) сразу после того, как победа правой партии стала очевидной. Переселенцы сильнее всего боятся, что после прихода к власти "Национального объединения" вместо них основную социальную поддержку будут получать — о ужас! — коренные французы, а не те, кто приехал жить за их счет.

Выход из Евросоюза — еще одна мечта, постепенно овладевающая все большим числом европейцев, в том числе французов. Причина простая: ЕС в нынешнем своем виде менее всего представляет интересы своих граждан. Куда больше он занимается продвижением интересов США и европейского истеблишмента, сросшегося с американским. "Вы нас не представляете!" — это как раз о ситуации в Европе. Попытка выдать евроскептицизм за популистский прием наталкивается на простой пример. ЕС в лице его руководящих органов упорно продолжает выделять колоссальные средства на поддержку Украины, тогда как сами европейцы давно хотят отказать ей в этом и тем самым добиться завершения конфликта.

Ну и напоследок насчет "симпатий к Владимиру Путину". А как же им не быть, если с точки зрения европейцев сегодня именно президент России — единственный национальный лидер, сумевший отстоять суверенность своей страны в столкновении с Западом! Даже те, кому не слишком нравится внутренняя политика России, не могу не признать, что на внешнеполитическом фронте наше государство сегодня не имеет себе равных. А запрос на суверенность в Европе крепнет с каждым месяцем, что, кстати, и служит "смазкой" для евроскептицизма.

Все это касается не только Франции. В соседней Германии так же стремительно, как "Национальное объединение", набирают политический вес две правых партии — "Альтернатива для Германии" (AfD) и "Союз Сары Вагенкнехт" (BSW). Если бы сегодня состоялись выборы в бундестаг, то первые получили бы 17% голосов, сообщает немецкий Bild со ссылкой на данные Института исследования общественного мнения INSA, а вторые — еще 9%. Причем BSW установил своеобразный рекорд, набрав серьезную популярность всего за несколько месяцев своего существования!

Каким образом все более очевидный правый поворот Европы отразится на ее отношениях с Россией. Поможет ли он изменить позицию Евросоюза по Украине? В ближайшее время — точно нет. Слишком сильны еще позиции европейских левых и центристов в национальных парламентах и правительствах, не говоря уже о том, что Еврокомиссия и прочие органы управления ЕС заняты ими чуть менее чем целиком.

В той же Франции успех правых может после второго тура выборов оказаться не столь уж и громким. Партия неудачника Макрона заявила о планах на союз с левыми из "Непокоренной Франции" Жан-Люка Меланшона. Такое объединение вполне может дать бой соратникам и союзникам Ле Пен. И еще неизвестно, как правительство Макрона использует массовые беспорядки и не станут ли они поводом для назначения очередных внеочередных выборов.

То же касается и Германии, где органы государственной безопасности давно собирают компромат на членов и особенно руководителей AfD именно с целью не допустить их выигрыша на парламентских выборах. Скорее всего, подобные методы могут быть использованы и в отношении BSW, показывающего рекордный рост популярности. Рискнут ли простые немцы в такой обстановке выражать свою истинную позицию или нет — пока не очень ясно.

Чем правее будет становится Европа, тем больше выразители мнений большинства ее жителей будут обращать внимание на национальные интересы. И как вероятная победа Дональда Трампа на выборах в США не приведет к заметному изменению политики Америки по отношению к ЕС, так и поправение Старого Света не слишком скажется на его связях с Россией.

Наиболее вероятный сценарий — децентрализация европейской политики и постепенное расхождение государств-членов ЕС в подходах к взаимоотношениям с Москвой. Возможно, какие-то страны, например, Венгрия или Словакия, решатся на более тесные контакты, будучи заинтересованы в ней экономически или энергетически. Та же Германия наверняка захочет восстановить поступление российского газа и восстановить уничтоженный бесконечными санкциями доступ на стремительно растущий российский рынок. Если, конечно, к тому времени немецкая промышленность еще будет что-то сама производить.

А вот изменений в позиции Чехии, Польши или стран Балтии ожидать явно не стоит. Просто они со своей русофобией и америкоцентризмом постепенно окажутся в меньшинстве и перестанут протаскивать через Еврокомиссию и Европарламент удобные для них законы и резолюции.

России от этого и сейчас ни холодно, ни жарко — а тогда станет тем более неважно. Куда эффективнее и выгоднее налаживать связи с каждой страной Европы в отдельности. В таком случае появляется возможность не только вести выгодный бизнес, но и влиять на градус русофобии в этих государствах.

Так что ждать, что правые (в чем их сейчас очень яростно обвиняют оппоненты) принесут Европу в Кремль на блюдечке, совершенно не стоит. Чем правее нынешние европейские политики, тем сильнее в них желание оградить свою страну от всякого влияния извне. Слишком много его было в последние десятилетия и слишком дорого оно стоило европейцам. В этом смысле мы их хорошо понимаем.

Антон Трофимов